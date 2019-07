Reddingspoging voor grootste groepsaankoop

De grootste groepsaankoop voor energie van ons land probeert een doorstart, na het afhaken van het Antwerpse provinciebestuur.

In de circa 650.000 brievenbussen in de provincie Antwerpen steekt vandaag een huis-aan-huisbrief van het groepsaankopenbedrijf iChoosr. Daarin meldt het bedrijf dat het de groepsaankoop van energie in de provincie voortaan zelf organiseert.

Die groepsaankoop voor elektriciteit en aardgas is niet alleen een van de langstlopende groepsaankopen van ons land, het is ook veruit de grootste. Vorig jaar schreven er zich 125.000 Antwerpenaren voor in. 72.000 veranderden uiteindelijk van energieleverancier.

IChoosr organiseerde de groepsaankoop de voorbije jaren al in opdracht van het Antwerpse provinciebestuur. Maar eind vorig jaar leek het einde daarvan in zicht. Het nieuwe bestuur besloot om niet langer te fungeren als trekker van groepsaankopen. Daarbij werd onder meer verwezen naar een kritische doorlichting van de groepsaankopen door de Vreg, de Vlaamse energieregulator.

Goedkoopste?

Frederic Dumalin, de Belgische verantwoordelijke van iChoosr, vindt het bijzonder jammer dat Antwerpen heeft afgehaakt. Hij realiseert zich dat ­recente rapporten van de energieregulatoren vragen hebben opgeroepen, onder meer of de groepsaankopen wel borg staan voor een lage of zelfs de laagste energieprijs.

Dumalin probeert die kritiek te ondervangen. ‘Je zult ons nooit horen zeggen dat we een garantie bieden op de goedkoopste energieprijs. Uit ervaring weten we wel dat de uitkomsten van de groepsaankopen die we tot nu toe hebben georganiseerd, telkens bij de 10 procent goedkoopste van de markt zaten.’

Op het resultaat van de vandaag gelanceerde Antwerpse groepsaankoop voor energie, is het nog even wachten. Pas op 9 oktober worden de prijsvoorstellen van de leveranciers vergeleken. De huidige brievencampagne om de inwoners van de provincie Antwerpen te informeren en hen ertoe aan te zetten om in te schrijven, krijgt in september nog een vervolg. Dan combineert iChoosr een tweede brievenactie met affiches in het straatbeeld en radiospots.