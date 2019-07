Exitpoll suggereert winst voor Griekse rechts-conservatieven

Een exitpoll van vijf Griekse tv-stations suggereert dat de Griekse rechts-conservatieve partij Nea Dimokratia (ND) de verkiezingen wint. Met 38 à 42 procent van de stemmen haalt ze ruim meer dan de linkse partij Syriza, dat voorlopig op 26,5 à 30,5 procent staat.

Er zijn nog geen officiële resultaten, dus de aanwijzingen in de exitpoll zijn onder voorbehoud. Toch ligt de exitpoll in lijn met de verwachtingen en de peilingen. De ND, onder leiding van Kyriakos Mitsotakis, won in mei ook al de Europese verkiezingen. ND haalde toen negen procentpunten meer dan Syriza. Het verlies van Syriza betekent ook een verlies voor de Griekse premier Alexis Tsipras.