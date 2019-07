Wat een boerenjaar voor Jumbo - Visma en Wout van Aert. Nauwelijks bekomen van de spurtzege gisteren van Mike Teunissen, deden de Nederlanders er nog een schepje bovenop in de ploegentijdrit. Onder impuls van een beresterke Van Aert reed het team zomaar naar de dagzege. De Lillenaar hield er zelf de witte trui van beste jongere aan over.

Bij gebrek aan spurter en door de valpartij in de finale van de zaterdagrit was het vreemd genoeg Team Ineos dat het ploegenklassement afsloot en dus vanmiddag als eerste moest starten. Nadeel? Toch wel, starten zonder richttijd is nooit aangenaam en bovendien gaf je de tegenstanders hiermee wel een tijd om zich op te richten. Maar dat lieten de mannen van Dave Brailsford niet aan hun hart komen. Met gepatenteerde hardrijders als Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo en Dylan van Baarle moesten de troepen van manager Dave Brailsford er alleen maar voor zorgen dat ze zo snel als mogelijk de zeventwintig kilometer tussen het Koninklijk Paleis en de Heizelvlakte aflegden.

Het uitgetekende parcours nodigde trouwens uit tot hoge snelheden. Brede lanen en weinig bochten, daar houden hardrijders van. Het achttal van Ineos draaide dan ook meteen het gashendel open. En dan worden er onderweg renners overboord gegooid. Wout Poels bijvoorbeeld, een meesterknecht in de bergen en zelfs een degelijk tijdrijder maar ook hij werd onderweg al geofferd. Het vijftal - de tijd van de vierde deed de klok stoppen - met Thomas en Bernal bereikte uiteindelijk de finish na 29’18”, goed voor een gemiddelde snelheid van 56,5 km/u, toch nog een kilometertje minder snel dan het absolute snelheidsrecord van Mitchelton-Scott.

Astana beperkt schade

En dan kon het vergelijken beginnen. De eerste echte graadmeter voor Ineos kwam er al vrij snel met de aankomst van Astana. Het team van medefavoriet Jakob Fuglsang ontgoochelde niet. De Kazakken reden met zeven renners de Heizelvlakte op en beperkten uiteindelijk de schade op Ineos tot twintig seconden. Voor Jakob Fuglsang, gisteren nog gevallen op minder dan twintig kilometer van de finish, ongetwijfeld een serieuze opsteker.

Dat de verschillen niet hoog zouden oplopen, werd al meteen duidelijk. Groupama-FDJ, niet meteen een team van specialisten, deed nog beter dan de Kazakken en beperkte het verlies op Bernal en co tot elf seconden. Ofwel had Ineos geen supertijd neergezet, ofwel zouden de verschillen daadwerkelijk heel klein blijven.

Minder goed nieuws was er voor het AG2R van Romain Bardet en Oliver Naesen. De Franse titelkandidaat verloor toch 58” seconden op Ineos. Geen wereld van verschil maar waar ga je ze goedmaken op een klimmer als Bernal. Ook Movistar - Quintana, Landa en Valverde - kregen driekwart minuut aan de broek gesmeerd. Net iets te veel om tevreden over te zijn.

Van Avermaet behoudt optie op geel

Ook Greg Van Avermaet en CCC verrasten aangenaam. De opvolger van TTT-specialist BMC geniet niet de reputatie van zijn voorganger maar deed uiteindelijk slechts tien seconden trager dan Ineos. Mocht Van Avermaet de komende dagen de ambitie hebben om in de Vogezen een gooi te doen naar geel, dan was deze ploegentijdrit duidelijk de race die hij nodig had.

Minder goed verging het Richie Porte. De Australische kopman van Trek Segafredo moest aan het eind van de rit bijna een minuut toestaan op Team Ineos. Ook hier de vaststelling: waar gaat Richie Porte bijna een minuut goedmaken op Egan Bernal en Geraint Thomas. Waarmee het matige seizoen van Trek-Segafredo nog maar eens in de verf werd gezet.

Dan deed Team Katusha heel wat beter. Het team rond kopman Ilnur Zakarin zag al heel snel Jens Debusschere afhaken maar dat bleek helemaal geen belemmering. De Russen realiseerden halfweg de snelste tussentijd maar moesten in het tweede gedeelte ietwat gas terugnemen. Het zou hen uiteindelijk op een voorlopige tweede tijd brengen op nauwelijks vijf seconden van Ineos.

De tijd van Ineos bleef binnen handbereik maar voorlopig bleek niemand echt in staat om onder de chrono van Bernal en co te duiken. Sunweb deed ook zonder Tom Dumoulin amper zes seconden trager dan de Britten. Goed maar net niet goed genoeg voor een eventuele dagzege. Kon er nog iemand onder de voorlopig snelste tijd duiken. Met specialisten als Mitchelton, EF Education, Deceuninck - Quick Step en Jumbo Visma waren de mosselen duidelijk nog niet aan wal voor Bernal en co. Maar dat ze sowieso een goede tijd hadden neergezet, was toen al duidelijk.

Ook Lotto-Soudal liet in het tweede wedstrijdgedeelte kostbare seconden liggen en finishte uiteindelijk op 38” seconden van de Britten. Niet slecht maar mocht er binnen het team nog iemand dromen van de gele trui, dan was dit niet datgene waar ze op hadden gerekend.

Na het Belgische team moesten zich nog vijf achttallen aan de finish aanbieden. Deceuninck - Quick Step realiseerde de tweede tussentijd maar deed aan het tussenpunt wel beter dan Ineos. Zouden de troepen van Patrick Lefevere toch weer voor de verrassing zorgen.

Spannende finale

Bahrain-Merida beperkte de schade in dienst van Vincenzo Nibali, EF Education First deed nog iets beter in dienst van Rigoberto Uran. De Columbiaanse kopman moest op de streep maar zeven seconden toegeven op de voorlopig snelsten. Het nieuws kwam echter van het tussenpunt waar Jumbo-Visma maar liefst tien seconden sneller deed dan Katusha. Zouden de Nederlanders hun tweede opeenvolgende dagzege boeken? Tien seconden was alvast een wereld van verschil. Intussen was het nagelbijtend wachten op Deceuninck - Quick Step. Alaphilippe en co persten er de spurt van hun leven uit maar kwamen in de schaduw van het Atomium welgeteld 0,84” tekort om de snelste tijd van de tabellen te fietsen. En Jumbo-Visma? Die zetten simpelweg hun veroveringstocht verder. De Nederlanders doken als enigen onder de 29 minuten en lapten de eerste concurrenten twintig seconden en meer aan hun been. Indrukwekkend!

Rituitslag

Jumbo - Visma 28’58”

Team Ineos 29’18”

Deceuninck - Quick Step 29’19”

Team Katusha 29’24”

Team Sunweb 29’24”

Education First 29’25”

Team CCC 29’29”

Groupama - FDJ 29’29”

Bahrain-Merida 29’33”

Astana 29’38”

Mitchelton-Scott 29’38”

BORA hansgrohe 29’43”

Cofidis 29’50”

Team Dimension Data 29’51”

Lotto-Soudal 29’56”

UAE Emirates 30’01”

Movistar 30’02”

Trek Segafredo 30’15”

AG2R La Mondiale 30’16”

Direct Energie 30’39”

Arkea Samsic 30’49”

Wanty Gobert 30’55”

Algemeen klassement

1. Mike Teunissen