Frans Timmermans: ‘Net als Dylan Groenewegen viel ik keihard voor de finish’

Timmermans was vandaag een speciale gast op de plechtige proclamatie van de Leuvense rechtenstudenten. In de marge van dat bezoek werd Timmermans door NOS geïnterviewd. De vicevoorzitter van de Europese Commissie zag onlangs de topjob van Commissievoorzitter door de neus geboord. ‘Het is net als Dylan Groenewegen in de Tour de France, je valt keihard vlak voor de finish terwijl je droomt van de overwinning. Maar daarna moet je opstaan en gewoon doorfietsen.’

Timmermans heeft later vandaag een gesprek met de kandidaat-voorzitter Ursula Von der Leyen. De Nederlander zou opnieuw vicevoorzitter kunnen worden, maar wil eerst de plannen van Von der Leyen leren kennen voor hij definitief toezegt. ‘Ik ken haar nog niet zo goed, dus laten we eerst een inhoudelijk gesprek hebben,’ verklaarde hij aan NOS.

Timmermans (58) waarschuwde op de proclamatie voor de opmars van het populisme, expliciet ook in Vlaanderen. 'Een ideologie gebaseerd op identiteit is een gevaar voor Europa. Ik heb zelf basisschool gelopen in Vlaanderen en mijn twee kinderen zitten op school in Tervuren. Vlaanderen is niet immuun voor deze ideologie. Ik wil de studenten vragen om in hun toekomstig beroep als jurist de discussie niet uit de weg te gaan.'

De rechtenstudenten kregen nog andere adviezen mee. 'Bestudeer het historische arrest van het Hof van Justitie over het vrijwaren van een onafhankelijke rechtspraak in Polen en Hongarije, waardoor rechters niet langer kunnen worden afgezet door de heersende politieke klasse.'