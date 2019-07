Europa veroordeelt Iran voor beslissing uraniumverrijking

De Europese Unie is ‘heel verontrust’ over de Iraanse aankondiging dat het uranium gaat verrijken boven de grens die in het internationale akkoord is toegestaan. Dat verklaarde de woordvoerster van de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Federica Mogherini. ‘We hadden Iran opgeroepen om geen verdere maatregelen te nemen die het nucleaire akkoord ondermijnen.’

De Europeanen proberen Iran ervan te overtuigen om het akkoord uit 2015 te blijven respecteren, ondanks de eenzijdige terugtrekking van de Verenigde Staten en de herinvoering van Amerikaanse sancties. Europa probeert Iran te helpen om de Amerikaanse sancties te omzeilen en handel te blijven drijven, maar de maatregelen bevredigen het regime in Teheran niet.

Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk reageerden veroordelend op de beslissing van Iran, net als de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu vindt het een ‘zeer gevaarlijke’ ontwikkeling dat Iran heeft aangekondigd dat het uranium gaat verrijken boven de afgesproken grens. De Israëlische premier vraagt Europa om Iran nu te sanctioneren. ‘Ik doe een beroep op mijn vrienden, de leiders van Frankrijk, Engeland en Duitsland. Jullie hebben deze deal ondertekend en hebben gezegd dat, van zodra Iran deze beslissing zou nemen, jullie strenge sancties zouden opleggen. Waar zijn jullie?’

Begrip uit Rusland

In Rusland is er begrip voor de Iraanse aankondiging. Volgens Konstantin Kossatsjov, de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in de Federatieraad (het hogerhuis van het Russische parlement), heeft Teheran zich tenslotte steeds aan de juridische principes van het akkoord gehouden. Eerst zijn de VS eenzijdig opgestapt, en dan heeft de Europese Unie moeite ondervonden om haar engagement waar te maken. ‘De bal ligt nu in het kamp van de Amerikanen’, meent Kossatsjov. Enkel zij kunnen volgens hem de deal nog redden.

Het akkoord uit 2015 beperkt de nucleaire capaciteit van Iran. Zo staat er onder meer dat Teheran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Dat niveau is voldoende voor civiele activiteiten - zoals de opwekking van elektriciteit en medisch onderzoek - maar volstaat niet voor de ontwikkeling van een bom.

In ruil voor die beperking werden de economische sancties tegen Iran opgeheven. Iran sloot het akkoord met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. Toen de Amerikaanse president Donald Trump zich vorig jaar eenzijdig terugtrok uit die overeenkomst en opnieuw sancties invoerde, heeft Iran zijn productie van verrijkt uranium opgedreven.