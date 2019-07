Kris Van Dijck (N-VA) betrapt op dronken rijden na botsing

Kris Van Dijck, voorzitter van het Vlaams Parlement en burgemeester van Dessel, is vorige week betrapt op dronken rijden. Dat meldt Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door Van Dijck.

Kris Van Dijck (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement en burgemeester van Dessel, is vorige week betrapt op dronken rijden. Dat meldt Het Nieuwsblad. In de nacht van dinsdag op woensdag was hij met zijn auto tegen een aanhangwagen gebotst. Toen de politie ter plaatse kwam, stelde ze vast dat Van Dijck achter het stuur zat en 1,4 promille in het bloed had.

In een reactie aan De Standaard bevestigt Van Dijck. ‘Ik ben diep beschaamd. Dit zal nooit meer gebeuren. Ik ben ook maar een mens. Mijn diepe excuses.’ Van Dijck was dronken na ‘een doorzakkertje’ na een vergadering. Hij sukkelde waarschijnlijk in slaap, waarna hij tegen een aanhangwagen botste. Er was alleen materiële schade.

Volgens de alcoholcalculator van alcoholhulp.be moet een volwassen man tussen de drie en zeven glazen pils drinken om een alcoholpercentage van 1,4 promille te bereiken.