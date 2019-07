Miljardair Jeffrey Epstein opgepakt voor sekshandel

De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein is zaterdag opgepakt en beschuldigd van sekshandel. Maandag wordt Epstein voorgeleid voor de rechtbank.

Epstein, nu 66 jaar, werd in 2007 voor de rechter gesleept op verdenking van sekshandel van minderjarige meisjes. Volgens politioneel onderzoek liet Epstein zich door de jonge slachtoffers masseren, maar eindigden die massages vaak in masturbatie, orale seks of verkrachting. De minderjarige slachtoffers - sommigen niet ouder dan 14 of 15 - liet hij invliegen naar zijn villa in Palm Beach in Florida.

De zaak kreeg weerklank in de media, want Epstein kon onder meer ex-president Bill Clinton, huidig president Donald Trump en prins Andrew, de hertog van York, bij zijn vrienden rekenen.

Maar Epstein maakte in 2007 een ‘plea deal’ (een schikking) met de federale aanklager Alexander Acosta, die nu overigens Minister van Werk is in de regering-Trump. Epstein bekende twee aanklachten voor prostitutie in ruil voor 13 maanden gevangenschap. Zo werd hij nooit veroordeeld voor vrouwenhandel en ontliep dus een mogelijk levenslange gevangenisstraf. De deal werd fel bekritiseerd, wegens zeer genereus voor Epstein.

In februari 2019 kondigde het ministerie van Justitie aan dat ze een onderzoek voert naar de schikking in 2007. Het ministerie onderzoekt of het openbaar ministerie toen fouten heeft gemaakt.

Ook in februari oordeelde een rechter in Florida dat de aanklagers wettelijk verplicht waren de slachtoffers in te lichten over de schikking, wat pas gebeurde nadat Epstein op vrij was.

De aanklagers in Manhattan geven voorlopig nog geen verdere commentaar.