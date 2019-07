Dronken vrouw valt moslima aan in Deurne

Een dronken vrouw heeft vrijdagavond een moslima aangevallen in Deurne. Ze probeerde de hoofddoek van het hoofd van het slachtoffer te trekken. De politie stelde twee processen-verbaal op.

Over wat er zich vrijdag afspeelde op de Turnhoutsebaan in Deurne doet sinds zaterdagmiddag een Facebookbericht de ronde. Dat werd geplaatst door lokaal Vlaams Belanger Jan Van Wesembeeck. Hij heeft het over een discussie tussen een ‘Vlaamse vrouw’ en een ‘gesluierde vrouw waarvan enkel de ogen zichtbaar zijn’.

Volgens Van Wesembeeck kwam de politie ter plaatse en mocht enkel de gesluierde vrouw een verklaring afleggen en werd de andere vrouw voor de ogen van haar dochter opgepakt. ‘Waarom deed de politie niets aan het volledig gesluierd rondlopen? Dat is strafbaar. Waarom lieten ze het 10-jarig dochtertje over aan zijn (sic) lot zonder zich te bekommeren over haar veiligheid?’, vraagt Van Wesembeeck.

Alcohol

Volgens de politie zit het verhaal echter anders in elkaar. ‘Onze mensen zijn opgeroepen omdat een vrouw onder invloed van alcohol een andere vrouw had aangevallen en geprobeerd had haar hoofddoek af te trekken’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. ‘De hoofddoek werd gescheurd en het slachtoffer raakte lichtgewond in het aangezicht.’

De aanvalster schold haar slachtoffer volgens de politie ook uit. ‘We hebben twee processen-verbaal opgesteld. Eén voor slagen en verwondingen en één wegens aanzetten tot haat en discriminatie’, zegt Migom. ‘De vrouw werd bestuurlijk aangehouden wegens openbare dronkenschap.’

De politie benadrukt dat de dochter van de vrouw niet aan haar lot werd overgelaten. ‘Ze is meegegaan met de partner van de vrouw’, aldus Migom.

Het dragen van een gezichtssluier of boerka is in België inderdaad verboden. ‘Toen onze ploegen ter plaatse kwamen was er geen sluier voor het gezicht van de vrouw’, zegt Migom. ‘Ik kan dus niet bevestigen of ontkennen dat ze die voordien wel zou gedragen hebben.’