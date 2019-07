Greta Thunberg over uitspraak Opec-topman: ‘Grootste compliment’

‘Dank u! Ons grootste compliment tot nu toe’, tweette de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg over de uitspraken van Mohammed Barkindo.

“There is a growing mass mobilisation of world opinion... against oil" and this is "perhaps the greatest threat to our industry".

OPEC calls the school strike movement and climate campaigners their “greatest threat”.



Thank you! Our biggest compliment yet!https://t.co/f3anMLo4XX