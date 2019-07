Praktisch: zo staat u zondag op de eerste rij tijdens de ploegentijdrit van de Tour

Op zondag staat er een ploegentijdrit van 28 kilometer door Brussel op het programma. De start is aan het Koninklijk Paleis, de finish aan het Atomium. Tussendoor worden de brede lanen van Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek aangedaan.

Klik hier voor onze digitale Tourgids.

Tijdschema

12u30: Vertrek publiciteitskaravaan aan het Atomium

14u30: Vertrek van het eerste team

15u00: Aankomst van het eerste team

16u45: Aankomst van het laatste team

Bekijk hieronder de interactieve kaart.

Hoe geraak ik het makkelijkst in Brussel?

“Het is beter om verplaatsingen met de auto te vermijden”, zegt Geoffrey Campé, Technical en Logistics manager van Brussels Major Events, dat mee instaat voor de organisatie van de Tourstart. “Wij raden dan ook aan om met het openbaar vervoer naar Brussel te trekken. De NMBS legt alvast extra treinen in.”

Een 40-tal, zo blijkt. “En de capaciteit van de reguliere treinen die naar Brussel rijden, wordt ook nog eens uitgebreid”, aldus Dimitri Timmerman, woordvoerder van de NMBS. “Voor de start stap je best af in Brussel-Centraal, vlak bij het Paleizenplein. Er zijn ook gratis pendeltreinen tussen station Bockstael.”

Ik ben in het station. Wat nu?

Dan neemt u best een metro. Er zullen ook extra bussen en trams rijden, maar die zullen wellicht hinder ondervinden. Het goede nieuws: het openbaar vervoer in Brussel is een heel weekend lang gratis. Gaat u liever te voet, dan doet u er goed aan voor uw vertrek al een trajectplanner te raadplegen om uw route uit te stippelen. Komt u met de fiets. Dan kan u gebruikmaken van iets- of scooterverhuur via de verschillende sites of apps van Villo !, Blue Bike, Bike Citizens, Billy, Uber Jump, Scooty, Lime, Tier, Dott, Flash. Er worden fietsparkings voorzien aan De Brouckère, de Beurs alsook aan de start- en finishzones.

Als ik toch met de wagen wil komen, waar kan ik dan parkeren?

Op parking C van Brussels Expo/Heizel. Die is bereikbaar via de R0 en afrit 7A. U kunt ook gratis op de pendelparkings in de rand rond Brussel parkeren, zoals die van Kraainem en Ceria, die zijn gratis in het weekend. Voor de andere parkings betaalt u 3 euro. Er zijn ook parkings voorzien voor mobilhomes, bezoekers met een beperking en autobussen. Toch raadt de organisatie het af om met de wagen naar Brussel af te zakken.

Ik ben er geraakt. Moet ik nu betalen om naar de Tour te kijken?

Neen. Waar u ook gaat kijken: alles is gratis

Wat is er allemaal te doen?

Aan het Brouckèreplein kan u terecht in het fanpark. Daar worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zal er onder meer een obstakelparcours zijn voor de allerkleinste wielerfans, komt er een fanfare spelen, zijn er drank- en eetstandjes, is er een BMX-show en kunt u de etappe op groot scherm volgen. Het fanpark is op zondag open van 11 uur tot 18 uur.

Volg hier alles LIVE van start tot finish.

Wanneer rijdt welke ploeg?

14u30: Ineos (GBr)

14u35: Arkea-Samsic (Fra

14u40: Astana (Kaz)

14u45: Groupama-FDJ (Fra)

14u50: AG2R La Mondiale (Fra)

14u55: Movistar (Spa)

15u00: Total Direct Energie (Fra)

15u05: CCC (Pol)

15u10: UAE Team Emirates (UAE)

15u15: Trek-Segafredo (VSt)

15u20: Katusha Alpecin (Zwi)

15u25: Cofidis (Fra)

15u30: Dimension Data (ZAf)

15u35: Sunweb (Dui)

15u40: BORA-hansgrohe (Dui)

15u45: Lotto Soudal (BEL)

15u50: Mitchelton-Scott (Aus)

15u55: Bahrain-Merida (Bhr)

16u00: EF Education First (VSt)

16u05: Deceuninck - Quick.Step (BEL)

16u10: Wanty-Gobert (BEL)

16u15: Jumbo-Visma (Ned)