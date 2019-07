‘Russische bombardementen in Syrië maakten al meer dan 500 burgerslachtoffers’

Bij de vele Russische bombardementen in het noordwesten van Syrië zijn de voorbije maanden minstens 544 burgers om het leven gekomen. Meer dan 2.000 mensen raakten gewond. Mensenrechtenactivisten en reddingswerkers trekken aan de alarmbel.

Op 26 april sloten Russische straaljagers zich aan bij het Syrische leger voor een grootschalig offensief tegen rebellen in de Syrische provincies Idlib en Hama. Het was de ergste escalatie tussen het regime van president Assad en zijn vijanden sinds de zomer van 2018.

Het Syrian Network for Human Rights (SNHR), dat gewonden in de regio monitort en verschillende VN-organisaties adviseert, zegt aan het persagentschap Reuters dat de Russische vliegtuigen honderden aanvallen hebben uitgevoerd en er 544 burgerslachtoffers te betreuren zijn, waaronder 130 kinderen - 2.117 mensen raakten gewond.

‘Het Russische leger en zijn Syrische bondgenoot lijken wel bewust burgers onder vuur te nemen, onder andere door een recordaantal medische faciliteiten te bombarderen’, zegt SNHR-voorzitter Fadel Abdul Ghany in een reactie.

Zowel Rusland als het Syrische leger ontkennen dat hun vliegtuigen aanvallen uitvoeren met clustermunitie en brandgevaarlijke wapens in gebieden waar burgers wonen. Inwoners van de getroffen provincies zeggen dat de aanvallen er wel zijn en de bedoeling hebben om het alledaagse leven lam te leggen.

‘Terreuraanslagen afweren’

Moskou zegt dat hun strijdkrachten samen met het Syrische regeringsleger terroristische aanslagen door Al Qaida-militanten afweren in gebieden die door het Assad-regime gecontroleerd worden. Zij beschuldigen de rebellen ervan het staakt-het-vuren te schenden dat vorig jaar werd afgesloten.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zei vorige maand nog dat het Russisch-Syrische leger clustermunitie en brandgevaarlijke wapens had ingezet in bevolkte gebieden, samen met grote bommen die hun explosieve lading breed uitsmeren. HRW deed die uitspraken op basis van verslagen van ooggetuigen en hulpverleners.

Volgens die ooggetuigen zijn de voorbije twee maanden tientallen dorpen en steden in de as gelegd. De Verenigde Naties schatten dat minstens 300.000 mensen noodgedwongen hun huizen hebben moeten verlaten en richting de Turkse grens zijn moeten gaan.

Afgelopen vrijdag nodig zouden 15 mensen gedood zijn in het stadje Mhambil in het westen van Idlib, toen Syrische legerhelikopters bommen in vaten hebben gedropt op een residentiële wijk.

Eind vorige maand hebben de bazen van 11 grote internationale hulporganisaties gewaarschuwd dat Idlib op de rand van een humanitaire ramp staat, met 3 miljoen burgerlevens die in gevaar zijn.

‘Er zijn al te veel mensen gestorven’ en ‘zelfs oorlogen hebben wetten’, stond te lezen in een gezamenlijke verklaring die ook door de VN werd gesteund.

In de afgelopen week werd het Kafr Nabl-ziekenhuis gebombardeerd, de 30ste medische faciliteit in de voorbije maanden. Hulporganisaties zeggen dat honderdduizenden mensen hierdoor geen toegang hebben tot medische hulp. ‘Dit is geen ongeluk’, zegt dokter Khaula Sawah van de Union of Medical Care and Relief Organisations. ‘Laat het ons benoemen als wat het is: een oorlogsmisdaad.’