Zware explosie in winkelcentrum in Florida

Bij een explosie in een winkelcentrum in de stad Plantation, in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida, zijn volgens een eerste schatting van de brandweer 15 tot 20 mensen gewonden geraakt.

Twee van hen zijn zwaargewond, zei de lokale brandweerchef tijdens een persconferentie. Televisiebeelden tonen zeer grote schade, een deel van het gebouw is ingestort.

De exacte oorzaak is nog niet geweten, zei de brandweerchef volgens de lokale zender WPLG. Toen de hulpdiensten arriveerden, vonden ze een gaslek, maar er is nog geen bevestiging dat dit de oorzaak was van de explosie. Ook het aantal gewonden is ook nog niet definitief bevestigd.

Volgens televisiezender WPLG raakte bij de explosie in het winkelcentrum vooral een gymzaal zeer zwaar beschadigd. Luchtbeelden tonen een zeer zwaar beschadigd gebouw dat deels ingestort is.