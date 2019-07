De Vlaamse cineast Tim Mielants heeft zaterdagavond voor zijn langspeelfilmdebuut ‘De Patrick’ de prijs voor beste regie gekregen op het gereputeerde filmfestival in Karlovy Vary in Tsjechië, dat aan zijn 54ste editie toe was.

‘De Patrick’ is een gestileerde tragikomische kroniek waarin het gelijknamige hoofdpersonage (een quasi onherkenbare Kevin Janssens) na de plotse dood van zijn vader op zoek moet naar zichzelf. En naar zijn favoriete hamer die vermist is. Opmerkelijk is ook dat de film zich afspeelt op een naturistencamping, een jeugdherinnering van de regisseur.

Naast Kevin Janssens bestaat de cast uit een bonte verzameling Vlaamse, Waalse en Nederlandse acteurs zoals Josse De Pauw, Katelijne Damen, Jan Bijvoet, Bouli Lanners en Hannah Hoekstra. Ook Jemaine Clement, bekend als de helft van het Nieuw-Zeelandse komische duo Flight of the Conchords, speelt een rol in ‘De Patrick’.

Ook regisseur Tim Mielants is niet aan zijn proefstuk toe, al is het de eerste keer dat hij zich aan een langspeelfilm waagt en vergaarde hij vooral faam als regisseur van televisieseries in binnen- en buitenland zoals Code 37, Cordon, Legion en het gerenommeerde Peaky Blinders.

‘De Patrick’ komt bij ons eind augustus in de zalen.

De Grote Prijs op het filmfestival was voor het Bulgaarse ‘The Father’ van Kristina Grozeva en Petar Valchanov, over een gespannen relatie tussen een vader en een zoon die met elkaar in het reine moeten zien te komen tijdens het rouwproces na de dood van de moeder/echtgenote.

Een speciale juryprijs ging naar de Duitse film ‘Lara’ van Jan-Ole Gerster.