In Oostenrijk finishte Lando Norris als zesde voor Red Bull-rijder Pierre Gasly. De nog steeds maar 19-jarige Brit hoopt alvast dat McLaren binnenkort vaker Red Bull kan beginnen uitdagen.

"Ik kon nog sneller indien ik had moeten pushen," blikt Norris terug op zijn performance tijdens de GP van Oostenrijk vorig weekend.

"Gasly was me tijdens de laatste ronden aan het pushen maar ik deed wat nodig was om de banden te sparen en geen risico's te nemen."

"Over het algemeen naderen we wat op Red Bull," blikt Norris vooruit naar de komende races die volgens hem misschien mogelijkheden bieden omdat de karakteristieken van de circuits beter bij de wagen van McLaren passen.

"Misschien op sommige circuits dat het ons lukt, Monza misschien? Ze verliezen op de rechte stukken en op sommige circuits zoals bijvoorbeeld Monza is dat voor hen een groter nadeel dan op andere."

Tegelijkertijd beseft Lando Norris echter ook dat Mercedes, Ferrari en Red Bull een klasse apart blijven, ook tijdens de rest van het seizoen.

"Ik ben er zeker van dat we ons op het vlak van pure racesnelheid erg ver van hen vandaan bevinden. In de kwalificatie kunnen we misschien iets ondernemen."

"Ze hebben nog steeds een wagen die veel sneller is. Misschien niet over het algemeen de beste wagen maar hun wagen is in de bochten veel sneller dan de onze," besloot Norris.

