Teleurgestelde Jasper Stuyven: “Er zat zeker meer in dan deze tiende plaats”

Met een tiende plaats in de massasprint werd Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) de op een na beste Belg, zaterdag in de openingsetappe van de 106de Ronde van Frankrijk.

Belangrijker is dat de 27-jarige Leuvenaar er opnieuw staat na een dramatisch voorjaar, zo benadrukt hij zelf. “Het was een oplopende strook aan de aankomst en dat heb ik wel graag. Ik denk dat er zelfs meer had ingezeten als ik me op een bepaald moment niet had moeten inhouden”, vertelde Stuyven.

“Dat is jammer, want het is van zo’n aankomsten dat ik het moet hebben”, aldus Stuyven. “Ik denk dat ik in een goede positie zat en ik was de hele rit uit de problemen gebleven. Het mag niet zijn, het zal een andere keer wel eens in de plooien vallen. Het is niet die tiende plaats die het mooiste is, maar het feit dat ik hier zit en dat ik me kan plaatsen. Dat ik meedoe, met het gevoel dat de benen misschien wel meer hadden kunnen doen dan deze tiende stek. Er komen nog mooie ritten aan.”

Jasper Stuyven (27), hier bij de ploegenpresentatie, kende een dramatisch voorjaar. Foto: Photo News

In de slotkilometers werd het peloton opgeschrikt door een stevige valpartij waarbij ook topfavoriet Dylan Groenewegen betrokken was. “Ik heb het niet gezien, ik weet alleen dat het heel hectisch was. Ik denk dat iedereen wel vijf keer op zijn voorwiel heeft gestaan en heeft moeten remmen en optrekken: typisch de Tour dus.”

“Ik vond het al raar dat Teunissen ging sprinten”, vervolgt Stuyven. “Ik hoorde pas achteraf dat Groenewegen erbij lag. De aanloop naar de finale was vrij rustig, niet al te nerveus. Ik had het nerveuzer verwacht doorheen de hele dag. Als dat niet het geval is, weet je dat de finale enorm hectisch wordt. Het scharniermoment was toen het peloton in stukken scheurde door het kopwerk van BORA-hansgrohe. Ik verzeilde toen zelfs even in de tweede groep, maar heb me daar niet al te druk in gemaakt.”