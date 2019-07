In de provincie Limburg hebben drie verkeersongevallen vandaag zeven dodelijke slachtoffers gemaakt. In Kortessem reed een wagen in een café. De vijf inzittenden overleefden de klap niet. Een gelijkaardig scenario in Dilsen-Stokkem, waar één man het leven liet. En in Borgloon kwam kort na de middag een bromfietser dodelijk ten val.

Zaterdagochtend rond 6 uur verloor de bestuurder van een zilvergrijze Audi de controle over zijn voertuig op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Hasseltsesteenweg in Kortessem. De auto raakte de middenberm, kreeg een klapband en knalde in de gevel van een leegstaand café op de hoek. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar alle vijf inzittenden lieten in de klap het leven.

Onder hen de 19-jarige Mo Nitcheu, profvoetballer bij STVV. Hij had er zopas een succesvol oefenkamp opzitten in Nederland. Het ging hem voor de wind, trainer Marc Brys was zeer te spreken over zijn progressie. Net dat wilden Nitcheu en zijn vrienden vrijdagnacht gaan vieren. De vijf hadden een hele nacht feest gevierd in discotheek Versuz en waren op weg naar Maastricht om daar te gaan slapen in het huis van een van hen.

'Als men het gebouw hier ziet, is het wel vrij duidelijk dat de wagen aan een bijzonder hoge snelheid op het hoekpand ingereden is', zegt burgemeester Tom Thijsen (CD&V) in een reactie. 'Het is een tragische ochtend voor Kortessem. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.'

In de wagen zaten, naast de 19-jarige Nitcheu, nog twee andere Belgen: een man van 20 en een vrouw van 18. De andere twee slachtoffers zijn een Nederlander (22) en een Portugees (20) die in Nederland verblijft. Dat bevestigt het parket van Limburg.

Opmerkelijk : de wagen werd zo’n twee uur na het ongeval weggetakeld, terwijl de lichamen zich nog in het voertuig bevonden. 'Dit om de sereniteit te bewaren', zegt de brandweerzone Zuid-West-Limburg. 'Op de plek rond het ongeval zijn een aantal flatgebouwen. Het is bovendien een druk kruispunt, en we konden de lichamen niet bergen zonder de nodige discretie.' De auto werd naar een gebouw van de politie aan de Luikersteenweg in Hasselt getakeld, waar een team de slachtoffers uit het voertuig heeft geëvacueerd.

Dilsen-Stokkem

Het is niet het enige dodelijke ongeval in de provincie. Ook in Dilsen-Stokkem gebeurde zaterdagochtend een dodelijk ongeval. Een chauffeur van een BMW verloor omstreeks kwart voor zes de controle over het stuur en reed tegen de gevel van een leegstaand huis. Door de klap vloog de auto in brand en die sloeg over op de gevel van de woning. De brandweer moest ter plaatse komen en een deel van het dak openleggen om de brand volledig te kunnen blussen.

Borgloon

In Borgloon overleed zaterdagmiddag een bromfietser die als begeleider meereed tijdens een fietstocht van vzw Prosperke. De 56-jarige man kwam ten val met zijn scooter en belandde met zijn hoofd tegen een verlichtingspaal. De reanimatiepogingen konden niet baten.