Vernieuwd Suske en Wiske Museum opent opnieuw de deuren

In Kalmthout zijn na een jaar van verbouwingen de deuren van het vernieuwde Suske en Wiske Museum geopend. Niet alleen kreeg het gebouw een grondige renovatie, ook de installaties werden vernieuwd, waardoor het museum nu interactiever is dan ooit tevoren.

Het voormalige ‘Suske en Wiske Kindermuseum’ kreeg ook een kortere naam. Voortaan heet het gewoon Suske en Wiske Museum. Het is immers niet enkel een plek alleen voor kinderen, ook volwassenen worden er op een zeer interactieve manier ondergedompeld in de wereld van Willy Vandersteen en zijn stripfiguren.

Het museum werd opgericht in de voormalige villa van Vandersteen, waar hij woonde van eind jaren vijftig tot aan zijn dood in 1990. Momenteel zijn er nog werken aan de gang in zijn tekenstudio. Die zouden tegen eind september klaar moeten zijn, waarna bezoekers ook deze studio kunnen bezichtigen.

Aan het begin van de geanimeerde striptoer worden de bezoekers verwelkomd door een getekende versie van Willy Vandersteen die hen uitnodigt om hem te helpen bij het maken van strips. Deze animatie werd speciaal voor het museum getekend door Luc Morjaeu, de huidige tekenaar van Suske en Wiske. De stem van Vandersteen werd ingesproken door de scenarist van Suske en Wiske, Peter Van Gucht.

In verschillende ruimtes krijgen de bezoekers in kleine groepjes de kans om spelenderwijs te ontdekken hoe je je eigen strip opbouwt. Bovendien heeft het museum nu de enige echte teletijdmachine en mag een tijdreisje niet ontbreken tijdens dit avontuur. Aan het einde van het bezoek hebben de bezoekers hun eigen strip gecreëerd waarin ze ook zelf een rol krijgen toebedeeld.

‘De nieuwe tentoonstelling moest de vorige minstens evenaren, en dat is meer dan gelukt,’ zegt directeur Philip De Smet. Het nieuwe museum werd de afgelopen weken grondig uitgetest en bijgestuurd. De eerste bezoekers reageerden zaterdag tevreden. Verschillenden onder hen zijn echte Suske en Wiske-fans en bezochten ook het vorige museum al.

Voor de tentoonstelling nam het Kindermuseum ontwerpstudio Pronk uit Rotterdam en decorbouwer Bruns onder de arm. Zij gaven het museum een moderne, frisse en stripachtige look, waarin duidelijk de stijl van Suske en Wiske te herkennen valt.