Marianne Vos snelt naar zege in Giro Rosa

Marianne Vos heeft de eerste etappe in de Giro Rosa op haar naam gebracht. De Nederlandse van CCC-Liv haalde het voor Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) en Lucinda Brand (Sunweb). Anna van der Breggen finishte als vierde. Katarzyna Niewiadoma blijft leider.

Onze landgenote Sofie De Vuyst schoof mee in de vroege vlucht, samen met Antri Christoforou, maar na de Colle del Lys werden ze opnieuw gegrepen door het peloton. Daarna viel het niet stil en toonde met Kelly Van Den Steen zich opnieuw een landgenote. Zij sprong weg met Romy Kasper. Samen reden ze een voorsprong van drie minuten bij elkaar.

In het peloton gunden ze hen niet meer bonus. Boels-Dolmans en Mitchelton-Scott, dat vrijdag 53 seconden had verloren in de ploegentijdrit, en Bigla, 24 tellen kwijt, namen de kop in het peloton en op 7 km van het eind werd het duo gegrepen waarna de finale losbarstte.

Iedereen verwachtte zich aan een sprint, maar dat was buiten Julie Van De Velde en Lucy Kennedy gerekend. Zij trokken in de aanval, maar zonder succes. In de hellende slotkilometer toonde Vos zich de snelste voor haar landgenotes. Niewiadoma eindigde in dezelfde groep als Vos en blijft leider.