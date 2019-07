De Belgen op Wimbledon: Elise Mertens voor het eerst naar achtste finales, Minnen en Van Uytvanck uitgeschakeld in dubbel

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich zaterdag geplaatst voor de vierde ronde op Wimbledon. De Belgische nummer één haalde het in haar derde ronde na twee uur en vijftig minuten tennis in drie sets (6-2, 6-7 (9/11) en 6-4) van de Chinese Qiang Wang (WTA 15). Het is de eerste keer dat Mertens op het Londense gras de achtste finales haalt.

Bij de laatste zestien treft de 23-jarige Limburgse de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54). Die versloeg zaterdag in de derde ronde verrassend de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) met 7-5 en 6-1.

Foto: REUTERS

Mertens is nog de enige landgenote die actief is in het enkelspel. De Limburgse bereikte vrijdag, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, ook de vierde ronde in het dubbelspel. Het duo won na een marathonmatch van bijna drie uur in drie sets van de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic.

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck sneuvelen in dubbelspel

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde (achtste finales) van het dubbelspel op Wimbledon.

Het Belgische paar verloor in de tweede ronde op het Londense gras kansloos tegen Hao-Ching Chan en Latisha Chan, het negende reekshoofd uit Taiwain, in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 58 minuten. In de achtste finales wachten voor de Aziaten Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die het eerder vrijdag haalden van de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic in drie sets: 6-7 (5/7), 7-5 en 6-4.

Van Uytvanck (WTA 58) overleefde in Londen de tweede ronde van het enkelspel niet. Zij moest logisch de wet van de sterkste ondergaan tegen ‘s werelds nummer 1 Ashleigh Barty. Minnen (WTA 128) sneuvelde in Londen in de kwalificaties.