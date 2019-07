Botswana wil holebi’s opnieuw kunnen bestraffen

De regering in Botswana gaat in beroep tegen een beslissing van het hooggerechtshof om homoseksuele relaties uit de strafwet te halen.

Half juni werd door het hooggerechtshof in Botswana een strenge wet afgeschaft die liefde tussen twee mannen of vrouwen bestrafte met zeven jaar cel. Het hof deed dat nadat een anonieme student klacht had ingediend tegen deze strafwet uit 1967.

‘Seksuele oriëntatie is geen modegril, maar een wezenskenmerk van iemands persoonlijkheid. Als minderheidsgroepen gemarginaliseerd worden, raakt dat aan de menselijke waardigheid’, was de conclusie van drie rechters.

Maar hoewel ook president Mokgweetsi Masisi enkele maanden geleden al duidelijk had gemaakt dat holebidiscriminatie niet thuishoort in zijn land, kan de regering van Botswana zich niet vinden in het oordeel van de rechters. Vrijdagavond werd bekendgemaakt dat het in beroep gaat tegen de beslissing. ‘Ik ben van mening dat het hooggerechtshof een fout heeft gemaakt’, zei procureur-generaal Abraham Keetshabe, zonder meer details te geven.

Homoseksuele relaties zijn nog steeds illegaal in meer dan zeventig landen, waarvan bijna de helft in Afrika. Het erkennen van holebirechten is een bijzonder traag proces op het Afrikaanse continent. In landen als Mauritanië, Soedan en delen van Nigeria en Somalië geldt zelfs de doodstraf.

Voor Botswana hadden ook Angola (januari 2019), de Seychellen (juni 2016), Mozambique (juni 2015) en Sao Tomé en Principe, en Lesotho (2012) het voorbeeld van Zuid-Afrika (1998) gevolgd. Dat is overigens nog steeds het enige Afrikaanse land waar holebi’s mogen trouwen.