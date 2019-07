Vincent Kompany verdedigt twee keer ongelukkig bij debuut als speler, Anderlecht zwaar onderuit tegen Ajax

Vincent Kompany vierde deze namiddag in de oefenwedstrijd bij Nederlands kampioen Ajax (aftrap 14u) zijn terugkeer op het veld voor Anderlecht. De wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren, op het oefencentrum De Toekomst van de Amsterdammers. Aan de rust stond het 2-1, de thuisdoelpunten kwamen er nadat Kompany twee keer pech had bij het verdedigen. Na de rust gingen de Brusselaars helemaal onderuit: 5-2.

Naast Kompany was er ook een eerste basisplaats voor de Nederlandse aanwinst Michel Vlap. De Fransman Samir Nasri, die vrijdag werd voorgesteld, zat nog niet in de selectie.

De Nederlanders kwamen al vroeg op 2-0 voorsprong, telkens na doelpunten van Dani de Wit. Twee keer was het ongelukkig verdedigen van Kompany...

Eerst voerde hij een goede tackle uit op Traoré, die echter met het nodige geluk in balbezit kon blijven en zo de assist op De Wit kon geven:

Pech komt nooit alleen en bij de tweede goal stond Kompany op de goede plaats, maar bleef de bal ongelukkig onder zijn lichaam steken:

Vlak voor rust scoorde tester Sidney Sam de 2-1. Na de rust bleef Kompany in de kleedkamer maar al na drie minuten kopte Kik Pierie de 3-1 binnen uit een corner.

Victor Jensen maakte er 4-1 van.

En nog was het niet gedaan: ook Klaas-Jan Huntelaar pikte zijn doelpuntje mee: 5-1…

When the Hunter is around...??#ajaand #PreSeason ???? pic.twitter.com/Z2mOi5CPqD