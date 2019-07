WIMBLEDON. Kvitova voor het eerst in vijf jaar naar vierde ronde, Serena blijft in de running voor achtste titel

Petra Kvitova heeft zich voor het eerst in vijf jaar nog eens geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. Ook Serena Williams won en blijft zo in de running voor een achtste titel. Tot slot faalde ook topreekshoofd Ashleigh Barty niet.

Petra Kvitova (WTA 6), de winnares van het toernooi in 2011 en 2014, rekende in haar derde ronde vlotjes - na één uur en tien minuten tennis - in twee sets (6-3 en 6-2) af met de Poolse Magda Linette (WTA 75).

Kvitova treft bij de laatste zestien de winnares van de confrontatie tussen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 9) en de Britse Johanna Konta (WTA 18), die later op de dag wordt gespeeld. Het was geleden van haar eindzege in 2014 dat Kvitova nog eens de vierde ronde bereikte op het Londense gras.

Serena Williams blijft in de running voor achtste titel

Serena Williams (WTA 10) blijft in de running voor een achtste titel. De Amerikaanse plaatste zich voor de achtste finales door in de derde ronde de Duitse Julia Görges (WTA 17) te verslaan. Het werd 6-3 en 6-4.

Foto: Photo News

In de achtste finales speelt Williams tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 31). Die schakelde de Amerikaanse qualifier Lauren Davis (WTA 95) uit met twee keer 6-3.

De 37-jarige Williams won Wimbledon in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor ze de finale van de Duitse Angelique Kerber. Die ging donderdag in de tweede ronde verrassend onderuit tegen Lauren Davis. Serena Williams hoopt op het Londense gras een 24e grandslamtitel in het enkelspel te veroveren. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van recordhoudster Margaret Court.

Kiki Bertens naar huis, Strycova tegen Mertens

De Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54) versloeg verrassend de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) met 7-5 en 6-1. In de volgende ronde speelt Strycova tegen Elise Mertens (WTA 21), die in de zestiende finale de Chinese Qiang Wang (WTA 15) opzij met 6-2, 6-7 (9/11) en 6-4.

Foto: REUTERS

Topreekshoofd Ashleigh Barty faalt niet

Tot slot heeft ook Ashleigh Barty de achtste finales bereikt. De Australische nummer 1 van de wereld versloeg de Engelse Harriet Dart (WTA 182) in twee korte sets. Na 52 minuten stond de 6-1, 6-1 eindstand op het scorebord van Centre Court.

Foto: AP

Voor de 23-jarige Barty, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 58) had gewipt, is het de eerste keer dat ze op Wimbledon de achtste finales haalt. De laureate van Roland Garros en het eerste reekshoofd in Londen neemt het daarin op tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 55). Die was met 4-6, 6-4 en 6-4 te sterk voor de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 13).