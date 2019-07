Chelsea laat Alvaro Morata definitief vertrekken naar Atlético Madrid

Chelsea en Atlético Madrid hebben zaterdag een akkoord bereikt over de definitieve transfer van aanvaller Alvaro Morata. De centrumspits zal komend seizoen nog op huurbasis uitkomen voor Atlético Madrid. De overgang wordt permanent in de zomer van 2020.

De 26-jarige Morata, die als tiener al even voor los Colchoneros speelde maar nadien zijn jeugdopleiding vervolledigde bij rivaal Real Madrid, werd in de terugronde van het voorbije seizoen al verhuurd door Chelsea aan Atlético Madrid. Hij was er goed voor zes goals in zeventien optredens. Voor Chelsea kwam hij in anderhalf seizoen tot 24 doelpunten in 72 duels.

Voordien speelde Morata, 31-voudig Spaans international, voor Real Madrid (2010-2014 en 2016-2017) en Juventus (2014-2016).

Atlético Madrid beëindigde La Liga vorig jaar als tweede, op elf punten van kampioen Barcelona. De Madrilenen waren de voorbije weken al actief op de transfermarkt met de inkomende transfers van Joao Felix (Benfica), Marcos Llorente (Real Madrid), Felipe en Hector Herrera (beiden Porto). Aan uitgaande zijde verlieten onder meer Diego Godin (Inter), Rodri (Manchester City) en Lucas Hernandez (Bayern München) de club.