Swingende Belgian Cats hebben ticket voor preolympisch tornooi beet na winst tegen Hongarije op EK basketbal

De Belgische basketvrouwen hebben hun ticket voor één van de olympische kwalificatietoernooien beet. Op het EK in Belgrado waren de Belgian Cats al wel uitgeschakeld in de strijd om de Europese titel, maar door met 72-56 in de play-offs te winnen van Hongarije werden ze zesde op dat EK en blijft hun olympische droom levend.

De Belgian Cats misten weer de start van de partij. De 2m08 grote Bernadett Hatar opende de score voor Hongarije en met de steun van onder meer Yvonne Turner ging het snel naar een 0-9 Hongaarse voorsprong. Emma Meesseman scoorde wel, maar de Belgische vrouwen speelden weer gestresseerd en vooral te statisch. Na een bom van Heleen Nauwelaers kwamen de Cats bijna in het spoor van de Hongaren (7-11) maar Dora Horti bleef met haarfijne shotjes uitpakken. Kim Mestdagh scoorde vijf punten op een rij (12-15) maar de Cats sloten het eerste kwart toch af met een 12-17 achterstand.

Foto: BELGA

Kim Mestdag opende onmiddellijk met twee bommen. De Cats kwamen los en met korven van Julie Allemand en vier punten van Kyara Linskens ging het na een 11-0 Belgische tussenspurt naar een 24-17 voorsprong. Linskens moets na een zware val en een blessure aan de rug wel het parket verlaten. De bonus werd met een 14-0 verder uitgebouwd naar een 27-17 voorsprong. Met vrijworpen van Marjorie Carpréaux en Heleen Nauwelaers en een flitsende drive van Jana Raman ging het naar 33-20. Kim Mestdagh dropte een vierde bom (36-20) en Marjorie Carpréaux gaf snoeperige assists. Yvonne Turner kwam toch nog eens los tegen de sterk verdedigende Heleen Nauwelaers, maar de Belgian Cats gingen toch met een 39-25 voorsprong naar de kleedkamer.

De Belgian Cats gingen op hun elan verder in het derde schuifje. Kim Mestdagh en Heleen Nauwelaers dropten bommen en bij 45-25 was de twintiger een feit. Julie Allemand lukte de 51-32, maar de Hongaren gingen niet helemaal door de knieën. Julie Allemand scoorde met een driepunter en Marjorie Carpréaux lukte een leuke drive waardoor de Cats met een 57-37 voorsprong het derde kwart afsloten.

Foto: BELGA

Een dartele Marjorie Capréaux leidde in het slotschuifje de Cats onmiddellijk naar een 65-40 tussenstand. De kleine Waalse guard liet met een geweldige assist tevens Ann Wauters scoren. Bij 67-47 ging bondscoach Philip Mestdagh al over naar applausvervanging. Hongarije profiteerde met een 0-9 tussenspurt naar 67-52. Na een onsportieve fout scoorde Julie Allemand vijf punten en was bij 72-52 de twintiger opnieuw een feit.

België-Hongarije 72-56

Kwarts: 12-17, 27-8, 18-12, 15-19