Australische student die vermist was in Noord-Korea ‘bekende spionage’

De Australische student die meer dan een week vermist was in Noord-Korea maar deze week gezond en wel in Peking aankwam, heeft volgens het officiële Noord-Koreaanse persagentschap KCNA bekend dat hij in Pyongyang gespioneerd heeft.

Alek Sigley (29) leefde en werkte in Noord-Korea, maar verdween er ongeveer twee weken geleden. Donderdag kwam dan het bericht dat hij was vastgehouden, maar ook alweer was vrijgelaten. Hij verscheen in Peking opnieuw in de openbaarheid en reisde meteen door naar Japan.

Volgens KCNA heeft Sigley ‘eerlijk toegegeven dat hij spioneerde en interne informatie verzamelde, en die met anderen deelde’. Hij zou ook meermaals ’om een pardon gevraagd hebben’. Sigley werd op 25 juni opgepakt omdat hij propaganda tegen Noord-Korea op het internet deelde, aldus KCNA. ’Maar de regering heeft haar humanitaire verdraagzaamheid aan de dag gelegd en hem op 4 juli ons land uitgewezen.’

Sigley, afkomstig uit Perth, spreekt vloeiend Koreaans en is de oprichter van het Australische bedrijf Tongil Tours, dat sinds 2013 educatieve reizen naar Noord-Korea aanbiedt. In 2018 begon hij aan een master in de Koreaanse literatuur, aan de Kim Il-sung Universiteit in Pyongyang.