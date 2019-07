Het zuiden van Californië, aan de Amerikaanse westkust, is vrijdagavond lokale tijd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tijdens de aardbeving moest een live nieuwsuitzending van de lokale zender KCBS-TV onderbroken worden omdat de studio dreigde in te storten.

De aardbeving vond plaats om 20.19 uur lokale tijd in de buurt van de stad Ridgecrest, op een diepte van 0,9 kilometer, dezelfde regio die donderdag pas werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4. De aarde bleef minstens dertig seconden beven, klinkt het. Ook in miljoenensteden Los Angeles en Las Vegas, en zelfs tot in Mexico werden trillingen gevoeld.

Honderden hulpverleners zijn naar het dunbevokte gebied getrokken, maar er is slechts spake van enkele lichtgewonden. Er is wel schade aan verschillende woningen en wegen in de regio waar de aardbeving plaatsvond. Ruim 2.000 mensen zitten zonder elektriciteit.

CNN bericht dat de laatste aardbeving elf keer sterker was dan de vorige. Het geologische bureau stelde ook een tweede aardbeving vast met een kracht van 5 op de schaal van Richter, ongeveer veertien kilometer verwijderd van Searles Valley. De aardbeving werd gevolgd door minstens zestien naschokken.