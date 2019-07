Greg Van Avermaet komt als eerste boven op volgepakte Muur van Geraardsbergen en is meteen zeker van bolletjestrui in Tour de France

Op het middaguur werd in het centrum van Brussel de 106e editie van de Ronde van Frankrijk (WorldTour) officieel op gang geschoten. Anderhalf uur later passeerde het peloton over een volgepakte Muur van Geraardsbergen. Greg Van Avermaet deed dat als eerste en is zo meteen verzekerd van de eerste bolletjestrui in deze Tour want de Muur staat geboekstaafd als derde categorie terwijl op de Bosberg als klim van vierde categorie minder bergpunten konden worden verdiend.

Op het middaguur verzamelden de renners op het Koningsplein voor de geneutraliseerde start, de officiële startceremonie vindt vijf minuten later plaats bij de passage op de Grote Markt. Nadien gaat het peloton van 176 renners - onder wie 21 Belgen - richting de Louis Mettewielaan op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek, waar om 12u25 de officiële start werd gegeven.

Twee Belgen in vlucht van de dag

Er wachtte de renners een rit van 194,5 kilometer, met onderweg de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. En dat inspireerde Flandrien Greg Van Avermaet (CCC) om meteen in de aanval te trekken. Met Xandro Meurisse (Want Groupe Gobert) was er nog een tweede landgenoot mee in de vlucht van de dag, die voorts werd bevolkt door de Eritreeër Natnael Berhane (Cofidis) en de Deen Mads Würtz (Katusha).

Op de Muur streden de twee Belgen om als eerste boven te komen. Van Avermaet moest diep gaan om Meurisse af te houden maar slaagde erin en was zo zeker van de bolletjestrui. Want even later kam Meurisse wel als eerste boven op de Bosberg, waardoor ze allebei twee bergpunten hadden opgeraapt maar dan zegt het reglement dat bij gelijke stand de klim van hoogste categorie doorslaggevend is.

Opdracht volbracht voor Van Avermaet en totaal tegen zijn temperament in liet hij vervolgens meteen de vluchters rijden. Want met nog een lange Tour en (vooral) de ploegentijdrit van morgen wilde hij niet met zijn krachten woekeren.

???? @GregVanAvermaet does not let anyone contest him the points at the top of the Mur de Grammont.



???? Van Avermaet ne laisse aucune chance à ses compagnons d'échappée au sommet du Mur de Grammont. #TDF2019 pic.twitter.com/vzpEuXlm6e — Tour de France™ (@LeTour) 6 juli 2019

Aan de start had Van Avermaet al aangegeven iets te willen proberen: “Ik ben wel een beetje nerveus”, klonk het. “Normaal ben ik dat niet, maar het is toch speciaal, hier voor eigen volk. Dit is toch anders, zo’n Tourstart vlakbij huis. Dat maakte ik nog nooit eerder mee. Het zorgt voor iets meer stress, maar ik ga er wel ook van proberen te genieten. Ik hoop om iets te laten de komende dagen in België.”

“We passeren vandaag in Vlaanderen, over de Muur en Bosberg, ik denk dat alle Vlaamse renners er wel op uit zijn om iets te ondernemen, zeker met het vele publiek langs de kant van de weg, dan kan je toch een tikkeltje meer. Wellicht wordt het een sprint vandaag, maar goed. Het zal toch een mooie dag worden.”

En dan die bolletjestrui? “Morgen is er wel een belangrijke dag met de ploegentijdrit, ik wil niet te veel krachten verspillen vandaag”, stelde hij eerst. “Het is een beetje afwachten nog wat ik zal doen, al zit het wel een beetje in mijn achterhoofd. Als we in een ander land waren gestart, had ik er niet aan gedacht. Maar nu we in België zijn, prikkelt het toch wel een beetje om iets te proberen.”

Geen Flandrienrit

Een echte Flandrienrit wordt het echter niet. Na de passage in de Vlaamse Ardennen trekt het peloton de taalgrens over naar Henegouwen, waar in Charleroi een kasseistrook wacht van 1,9 kilometer tussen Thiméon en Mellet. Daarna volgt nog een opvallende tv-passage aan de Leeuw van Waterloo, om dan via Overijse terug in de heimat van de Kannibaal te komen. De renners passeren eerst in Tervuren, waar Eddy Merckx woonde in 1969 en daarna in Sint-Pieters-Woluwe, waar hij zijn eerste gele trui veroverde na een ploegentijdrit. Even later komt het wellicht tot een massasprint op de Koninklijke Parklaan, voor sprinters met veel jus in de kuiten, want de laatste kilometer gaat lichtjes omhoog, zo’n vier procent.