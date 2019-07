Viaduct Gentbrugge krijgt vanaf volgend voorjaar opknapbeurt

Het viaduct van Gentbrugge, ook bekend als de ‘brokkelbrug’, krijgt een grondige opknapbeurt. Dat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer zaterdag meegedeeld. De werken zullen in 2020 en 2021 uitgevoerd worden, telkens van het voorjaar tot het najaar.

Het Agentschap pakt zowel de bovenzijde als de onderzijde van het viaduct aan. Bovenaan zal het wegdek, de voegen, de waterdichting, de vangrails en de geluidsschermen vernieuwen. Aan de onderzijde zal de aannemer eerst alle betonherstellingen uitvoeren aan de pijlers en de onderzijde. Nadien krijgen beide een beschermende coating.

De werkzaamheden worden in twee grote fases aangepakt. Van het voorjaar tot het najaar van volgend jaar wordt het viaduct hersteld in de richting van Kortrijk. In diezelfde periode in 2021 worden de werken uitgevoerd in de richting van Antwerpen. Tijdens de werken zal het verkeer op de E17 twee rijstroken in elke richting hebben op de rijrichting waar niet gewerkt wordt.

Het Agentschap gaat extra aandacht schenken aan de beperking van de geluidshinder. Zo komen er nieuwe, hogere geluidsschermen en geluidsarm asfalt. Voor de omwonenden organiseert het Agentschap samen met de bewonersgroep Viadukaduk een infomoment over de werken in het najaar van 2019.

Het viaduct van Gentbrugge staat al een tijdje te boek als de ‘brokkelbrug’. Eind vorig jaar viel een betonblok door het glasdak van een bus, waarna De Lijn een nieuwe stelplaats voor meer dan 70 bussen moest zoeken. Bij verschillende controles kwamen later grote stukken beton los, wat risico’s geeft voor voorbijgangers en voertuigen die onder het viaduct heen rijden.