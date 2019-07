In de Augustijnslei in Brasschaat is vanmorgen kort voor 8 uur een brand ontstaan op het terras van een woning. Het vuur ontstond volgens de brandweer door een slecht gedoofde sigaret. Toen de brandweer er toekwam, was er niemand thuis.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade in de woning bleef beperkt tot rook en gebroken glas. 'Een overslag naar binnen hebben we kunnen tegenhouden', zegt Koen Vanderzwalm van de Brasschaatse brandweer.

De oorzaak van de brand op het terras was snel duidelijk. 'Het ging om een slecht gedoofde sigaret', zegt Vanderzwalm. Die zat in een bloembak met door het weer droge aarde en vegetatie waardoor het snel hevig brandde.