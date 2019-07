Belgische renners enthousiast voor Tourstart, ook debuterende Wout van Aert : “Nerveus? Dat valt wel mee”

Het peloton trok zich zaterdagmiddag voor het koninklijk paleis in Brussel op gang voor de geneutraliseerde start van de openingsetappe in de 106e Ronde van Frankrijk. Een rit van bijna tweehonderd kilometer, die meer dan waarschijnlijk zal eindigen in een massasprint voor het Kasteel van Laken. De Belgen klonken vooraf enthousiast.

“Het is leuk om zo het podium op te rijden, er was echt wel veel volk”, klonk het enthousiast. “Zo vlak voor de start is het nog iets specialer dan bij de ploegenpresentatie. Dit is inderdaad het grootste wielercircus, iedereen had het erover omdat het mijn debuut is. Nu kan ik me een iets beter beeld vormen. Er is veel volk, maar zo had ik het wel ingeschat. ’t Is mooi. Nerveus? Dat valt wel mee, maar ik wil er wel aan beginnen.”

“Heel veel ploegen willen sprinten in de eerste rit en ik verwacht vandaag niet veel anders. Wij geloven volop in Dylan Groenewegen. Hij is één van de snelste renners in het peloton, dus we proberen hem in positie te krijgen. Ons hoofddoel is het klassement met Steven Kruijswijk en ritten winnen met Dylan, maar als we nog kansen krijgen, proberen we die zeker te grijpen.”

“Hoe het zit met Wout van Aert, de klimmer? Het ging goed op de Sierra Nevada, maar dat is een verhaal dat een beetje een eigen leven is gaan leiden. De ploeg zocht vooral een oplossing voor Primoz Roglic, die niet meerijdt. Zowel Dylan als Steven wilden me graag erbij, dus dat is leuk. Voor de echte bergritten hebben we wel andere helpers zoals Laurens De Plus en George Bennett, want ik ben niet de lichtste.”

Foto: BELGA

Jens Keukeleire: “Zonder pech gaan we er dichtbij zitten vandaag”

Lotto Soudal heeft daarvoor met Caleb Ewan een potentiële winnaar in huis. De Australiër krijgt als voornaamste concurrenten Dylan Groenewegen, Elia Viviani en Peter Sagan. “Zonder pech gaan we er dichtbij zitten vandaag”, vertelde Jens Keukeleire in de paddock.

“Dat de laatste rechte strook niet vlak is, speelt in ons voordeel. Caleb is niet iemand die een lead-out nodig heeft van zes man, die elk zijn beurt doet en hem dan afzet. Hij moet gewoon in een goed wiel geraken en zo fris mogelijk die laatste kilometer induiken en dan is hij een van de snelsten. Hij is heel goed in vorm.”

Voor het overige dreigt het vooral een nerveuze bedoening te worden in de openingsrit. “Voor iedereen is het een belangrijke dag, ook voor ploegen die hier met een klassementsrenner staan. Het is altijd nerveus en zeker vandaag, want er zitten toch een paar hindernissen in het parcours. Maar ons grootste objectief hier is een etappe winnen met Caleb en vandaag worden we al direct voor de leeuwen gegooid, het zal direct werken worden.”

Foto: BELGA

Frederik Backaert: “Het plezantste is eigenlijk al achter de rug”

Frederik Backaert is er ook weer bij, nadat hij vorig jaar niet werd geselecteerd bij Wanty Groupe Gobert. “Na vorig jaar kijk er dubbel zo hard naar uit, want toen heb ik de Tour gemist. Dit jaar was deelnemen een hoofddoel door de start in Brussel, dat maak je maar één keer mee. Er is hier zoveel volk, het plezantste is eigenlijk al achter de rug.”

De bergpunten vandaag op de Muur van Geraardsbergen zijn voor velen een hoofddoel. “Ja, het is niet van mogen, maar van moeten. Ik, Xandro Meurisse en Aimé De Gendt moeten ze proberen pakken. Het kan zijn dat er in het begin koers is, maar de sprintersploegen hebben er alle baat bij dat we snel weg zijn.”

Als roodharige had hij in het verleden wel eens last van de zon, heeft hij zich nu goed beschermd? “Ja, ik ben goed ingesmeerd. En ik heb een beetje tape in nek omdat de zon daar extra hard aankomt. Jezelf verbranden of een zonneslag opdoen is niet aangenaam in zo’n rittenkoers.”