Zeventigste Formule 1-seizoen begint op 15 maart in Australië: “Geen betere plek om te beginnen”

De openingsrace van de Formule 1 in 2020 vindt plaats op 15 maart in Melbourne. “Er is geen betere plek om het nieuwe seizoen te beginnen”, laat voorzitter Chase Carey namens de F1-organisatie weten.

Het is volgend jaar de 25ste keer dat de Grand Prix van Australië op Albert Park in Melbourne wordt gehouden. Vanaf 1985 tot en met 1995 was Adelaide gastheer van deze F1-race. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) was op 17 maart van dit jaar in Australië de winnaar van de openingswedstrijd.

De andere racedata op de F1-kalender voor 2020 maakte Carey nog niet bekend. De Formule 1 begint volgend jaar aan het zeventigste seizoen.