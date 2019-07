Frenkie de Jong verovert meteen alle harten bij Barcelona: Nederlander amuseert zich bij presentatie in Camp Nou

Onder applaus van 20.000 toeschouwers heeft een opvallend ontspannen Frenkie de Jong vrijdagavond bij zijn officiële presentatie bij Barcelona het stadion Camp Nou betreden. De Nederlander zwaaide naar het publiek, hield de bal even hoog en speelde een partijtje met een paar jeugdspelers. “Dit is de eerste keer dat ik het shirt van Barcelona draag”, vertelde hij aan de fans. “Dat maakt me trots.”

Daarvoor had de van Ajax overgekomen middenvelder een uitgebreide rondleiding gehad, waarbij hij onder meer de omvangrijke prijzenkast van zijn nieuwe club heeft bezichtigd. Verder was er een fotosessie voor de massaal toegestroomde media.

Barcelona nam De Jong onlangs over van Ajax voor ongeveer 75 miljoen euro. Hij ondertekende een contract voor vijf jaar. Het afgelopen seizoen werd De Jong met Ajax landskampioen en won hij de nationale beker.

De (Catalaanse) kranten waren alvast dolenthousiast: