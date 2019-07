VS eist 12 miljard dollar van drugsbaron El Chapo

De Amerikaanse openbare aanklagers eisen meer dan 12,6 miljard dollar van Joaquin ‘El Chapo’ Guzman. Een ‘voorzichtige’ schatting van wat de Mexicaanse drugsbaron zou verdiend hebben bij zijn misdaden in de Verenigde Staten.

Volgens de aanklagers is Guzman aansprakelijk voor de verkoop van meer dan 500.000 kilogram cocaïne in de VS, met een waarde van 11,8 miljard dollar, en voor de verkoop van marihuana en heroïne voor een waarde van honderden miljoenen dollar.

Het is onduidelijk of de regering dat geld zal kunnen terugkrijgen van de 62-jarige Guzman. ‘Dit is grotendeels een academische oefening aangezien de overheid nooit een cent geïdentificeerd heeft van die 12,6 miljard dollar die zogenaamd gegenereerd is door Guzman’, verklaarde zijn advocaat Jeffrey Lichtman in de rechtbank.

De drugsbaron werd in februari schuldig bevonden aan grootschalige drugshandel, moord, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Op 17 juli spreekt de rechter de straf uit. Verwacht wordt dat Guzman levenslang krijgt. De doodstraf kan hij niet krijgen, dat was een van de voorwaarden die Mexico stelde bij zijn uitlevering.

De vroegere baas van het Sinaloa-kartel zit momenteel vast in een zwaar beveiligde gevangenis in de wijk Manhattan in New York. In Mexico is Guzman twee keer uit een gevangenis kunnen ontsnappen: in 2001 ging hij aan de haal in een wasmand en in 2015 door een tunnel, die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven.