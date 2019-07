David Goffin heeft nieuw wapen op gras, volgende tegenstander op Wimbledon is alvast onder de indruk

Na zijn overwinning in vijf sets tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 13) vrijdag in de derde ronde wacht zondag in de vierde ronde opnieuw een zware tegenstander voor David Goffin (ATP 23). Het wordt de 35-jarige Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37), die in zijn derde duel op het Londense gras in drie sets afrekende met de Italiaan Thomas Fabbiano (ATP 89).

Verdasco toonde zich na afloop van zijn overwinning vrijdag opgelucht. “Mijn ervaring heeft me meer dan ooit geholpen vandaag. Ik moest heel goed zijn om te winnen. De wedstrijd is in een paar punten beslist. Ik moest in de eerste set enkele breakkansen van Fabbiano redden. Vervolgens speelde ik in de tweede set een heel sterke tiebreak. Ik ben heel tevreden over mijn niveau. De laatste keer dat ik me in Londen voor de kwartfinales kon plaatsen dateert van 2013. Het zou fantastisch zijn om dat opnieuw mee te maken.”

Om de laatste acht te halen moet Verdasco nog voorbij onze landgenoot David Goffin. De Madrileen besefte dat dat opnieuw een lastige klip zal worden. “In de achtste finales van een grandslamtoernooi moet je geen cadeautjes verwachten. Goffin is een speler met heel veel kwaliteiten. Hij speelt solide van achteruit, heeft een sterke backhand en forehand en beweegt goed. Dat konden we nog eens zien tegen Medvedev. Hij staat al een hele tijd hoog op de ATP-ranking. Ik verwacht opnieuw een heel moeilijke partij, maar ik voel me fysiek top. En ik kon het vandaag gelukkig in drie sets afmaken terwijl David vijf sets nodig had.”

Het nieuwe wapen van Goffin op gras: “Backhand slice”

“Ik speel momenteel waarschijnlijk mijn beste tennis ooit op gras. Ik doe alles goed en ga proberen dat zo verder te zetten.”

Die quotes kwamen vrijdag uit de mond van een dolgelukkige David Goffin na afloop van zijn overwinning tegen Medvedev. Opvallend in het spel van Goffin is momenteel zijn backhand slice. “Die heeft me tegen Daniil inderdaad geholpen”, legde de Luikenaar uit. “Het plan was om hem enkele keren te gebruiken om zo het spel van Daniil te ontregelen en hem te doen lopen. Ik heb hard gewerkt om meer variatie in mijn spel te brengen. Op die manier ben ik gevaarlijker wanneer ik aanval. Het werkt momenteel goed.”

Tegen Verdasco lijkt de backhand slice van Goffin minder nuttig als wapen. De Madrileen is immers linkshandig. “En dat maakt het ingewikkelder”, besefte Goffin. “Hij zal beter met mijn slices kunnen omgaan dan Daniil. Maar ik heb vertrouwen. Ik weet dat ik het ook linkshandigen als Fernando moeilijk kan maken. Ik kan goed overweg met hun opslagen, en retourneer goed. Ik heb ook een goede diagonale slag. We zullen het maandag zien hoe het loopt.”