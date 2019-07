Duurste scheiding ooit is rond

Jeff Bezos, oprichter en ceo van de Amerikaanse webwinkel Amazon, en MacKenzie Bezos zijn officieel gescheiden. Bezos krijgt van haar ex-man voor 38 miljard dollar aan Amazon-aandelen.

Het koppel kondigde in januari hun intentie aan om te scheiden na 25 jaar huwelijk, sinds vrijdag is het ook officieel. MacKenzie Bezos krijgt zoals afgesproken 19,7 miljoen aandelen, ofwel vier procent van het bedrijf. Met de huidige koers betekent dat een schikking ter waarde van 38 miljard dollar. Daarmee komt ze op de 22ste plaats in de lijst van Bloomberg Billionaires.

De Amazon-topman houdt zelf twaalf procent van de aandelen van zijn bedrijf en blijft de rijkste man ter wereld, met een vermogen van goed 150 miljard dollar. Hij behoudt het stemrecht over de aandelen die zijn ex houdt. Ook andere bezittingen, zoals de Amerikaanse krant The Washington Post en het ruimtevaartbedrijf Blue Origin, goed voor nog eens vier miljard dollar, blijven in handen van de 55-jarige Bezos.

De 49-jarige MacKenzie Bezos, een romanschrijfster die in 2005 debuteerde met The testing of Luther Albright, wordt als gescheiden vrouw de op drie na rijkste vrouw ter wereld, maar beloofde eerder dat ze de helft van haar vermogen zal doneren aan goede doelen.