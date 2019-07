Vijf doden nadat auto zich in café boort in Kortessem

Bij een zwaar ongeval in het Limburgse Kortessem zijn zaterdagochtend volgens de eerste berichten vijf doden gevallen. Op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Tongersesteenweg is een Audi frontaal een café ingereden. Alle hupdiensten zijn momenteel ter plaatse en de omgeving werd afgezet.

De bestuurder van de Audi met buitenlandse nummerplaten verloor de controle over zijn stuur en boorde zich rond 6.10 uur in de gevel van het café dat aan het kruispunt gelegen is. De vijf inzittenden overleefden de harde klap niet. De schade aan het gebouw is aanzienlijk.

Het kruispunt werd zaterdagochtend afgesloten en een verkeersdeskundige is onderweg om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. 'De auto zal met de vijf doden erin getakeld worden', bevestigen burgemeester en officier van wacht Eddy Geurts van LRH. 'Het onderzoek kan zo veel discreter op onze site aan Luikersteenweg in Hasselt.'

Volgens de eerste informatie kwam de auto uit de richting van Tongeren, zou deze de borduur geraakt hebben en vervolgens een klapband gekregen hebben. Daardoor zou het voertuig uit de bocht gevlogen zijn. De gevel van het café heeft het aan de zijde van de Dorpsstraat voor een deel begeven.

'Wij stonden met twee agenten aan de oprit want er waren inbraaksporen aan onze wagen', zegt apothekeres Muriel Peeters. 'En plots een geweldige klap, ik heb het niet gezien, maar stukken vlogen rond onze oren. Het had nog veel erger kunnen zijn. Met gewonden erbij.'

Ook dodelijk ongeval in Dilsen-Stokkem

Ook in Dilsen-Stokkem gebeurde zaterdagochtend een dodelijk ongeval. Het slachtoffer verloor de controle over het stuur en reed rond 5.45 tegen de gevel van een leegstaand huis. Door de klap vloog de auto in brand en die sloeg over op de gevel van de woning. De brandweer moest ter plaatse komen en een deel van het dak openleggen om de brand volledig te kunnen blussen.