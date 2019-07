Zuiden van Californië opnieuw getroffen door krachtige aardbeving

Het zuiden van Californië is vrijdag (lokale tijd) getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Dat meldt het Amerikaanse geologisch bureau USGS. Het is de tweede beving in de regio in twee dagen tijd.

De aardbeving vond plaats om 20.19 uur lokale tijd in de buurt van de stad Ridgecrest, op een diepte van 0,9 kilometer, dezelfde regio die donderdag nog werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4. De aarde bleef minstens dertig seconden bleven, klinkt het. Ook in miljoenensteden Los Angeles en Las Vegas, en zelfs tot in Mexico werden trillingen gevoeld.

Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn. Er is wel schade aan een aantal woningen en wegen in de regio waar de aardbeving plaatsvond, en er zijn ook een aantal brandjes uitgebroken, aldus de lokale brandweer.

Volgens USGS was de aardbeving op donderdag een voorloper voor deze. CNN bericht dat de laatste aardbeving elf keer sterker was dan de vorige. Het geologische bureau stelde ook een tweede aardbeving vast met een kracht van 5 op de schaal van Richter, ongeveer veertien kilometer verwijderd van Searles Valley.

Seismologe Lucy Jones, van het California Institute of Technologie, had donderdag al gezegd dat 'er ongeveer één kans op twintig is dat deze plaats in de komende dagen een nog krachtiger aardbeving zal ondergaan'. Vrijdag voegde ze er nog aan toe dat er nu opnieuw vijf procent kans is dat de beving van vrijdag gevolgd wordt door een nog zwaardere, waarschijnlijk binnen de 24 uur.

Ring van vuur

Het is de zwaarste aardbeving in dertig jaar tijd in Californië. In 1989 werd de regio rond San Francisco getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,9, die heel wat schade veroorzaakte.

Noord-Amerika ligt net als Chili, Nieuw-Zeeland en Japan op de zogenaamde ‘ring van vuur’, de actieve aardbevingsgebieden rond de Stille Oceaan.

Californië weet dat een nieuwe grote aardbeving zoals in 1906 onvermijdelijk is, alleen kan niemand voorspellen wanneer die zal komen. Dwars door de staat loopt immers de San Andreasbreuk, waar twee aardplaten op elkaar schuiven.