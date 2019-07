Noah Lyles snelt naar sensationele 19.50 op 200 meter in Lausanne

De Amerikaan Noah Lyles is vrijdag de grote uitblinker geworden op de Diamond League atletiekmeeting in Lausanne. De nog altijd maar 21-jarige spurter snelde naar een beste wereldjaarprestatie van 19.50 en mag zich nu de vierde snelste man aller tijden noemen. De Poolse polsstokspringer Piotr Lisek wipte over 6m01.

Lyles verbeterde ondanks een lichte tegenwind van 0.1 meter per seconde zijn persoonlijk record met vijftien honderdsten. De enigen die ooit beter deden waren Usain Bolt (19.19), Yohan Blake (19.26) en Michael Johnson (19.32). De 19.50 van Lyles vormt de snelste tijd sinds de Olympische Spelen van 2012.

De Poolse polsstokspringer Piotr Lisek werd de andere ster van de avond. Hij ging voor het eerst in zijn carrière boven de zes meter en klaarde 6m01, een beste wereldjaarprestatie. Een andere uitblinker in Lausanne was de Keniaan Timothy Cheruiyot, die naar een beste wereldjaarprestatie van 3:28.77 snelde op de 1.500 meter. Minstens even verbluffend was de tweede plaats van de Noorse 18-jarige wonderboy Jakob Ingebritsen, die tweede werd in 3:30.16.

Op de 5.000 meter misrekende de Ethiopiër Hagos Gebrhiwet zich en gooide zijn armen een rondje te vroeg de lucht in. Hij werd uiteindelijk tiende, de winst was in 13:00.56 voor zijn landgenoot Yomif Kejelcha.