Piepjonge Cori Gauff blijft winnen op Wimbledon en treft in achtste finales Halep

De Amerikaanse tiener Cori Gauff (WTA 313) heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon.

De pas 15-jarige Gauff klopte in de zestiende finales de Sloveense Polona Hercog (WTA 60) in drie sets: 3-6, 7-6 (9/7) en 7-5. De partij duurde 2 uur en 45 minuten. In de achtste finales wacht de Roemeense Simona Halep (WTA 7), die in 6-3 en 6-1 afrekende met de Wit-Russin Victoria Azarenka (WTA 40).

Gauff had in de eerste ronde voor sensatie gezorgd door haar landgenote en ouderdomsdeken Venus Williams (WTA 44) uit te schakelen, vijfvoudig winnares van het toernooi en inmiddels 39. Nadien haalde ze het van de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 139) in de tweede ronde. In de laatste kwalificatieronde had de Amerikaanse eerder Greet Minnen (WTA 128) geklopt.