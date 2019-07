Kritiek op doopsel in intieme kring voor Archie

Vandaag wordt het zoontje van prins Harry en Meghan Markle gedoopt. Dat de pers vooraf geen beelden mag maken, terwijl de royals wel van belastinggeld leven, wekt ergernis.

Precies twee maanden na zijn geboorte wordt Archie gedoopt. De plechtigheid wordt geleid door de aartsbisschop van Canterbury, in een kapel in het kasteel van Windsor, dat op een warme zomerdag gewoon open zal blijven voor het publiek. Maar royalty-liefhebbers die een glimp willen opvangen van de genodigden, zijn eraan voor de moeite. Archies ouders, de Britse prins Harry en de Amerikaanse voormalige actrice Meghan Markle, kiezen voor een volledig afgeschermde plechtigheid, met 25 genodigden.

Dat doopsels van Britse royals in intieme kring plaatsvinden, is normaal. Maar Meghan Markle en Harry willen ook niet dat de pers en het publiek voordien foto’s maken van de gasten die bij de kapel arriveren. Een eigen fotograaf zal wel beelden maken van het doopsel, en daaruit kiezen Archies ouders enkele foto’s om te publiceren.

Harry en Meghan zijn vastberaden om hun zoontje zo afgeschermd en zo gewoon mogelijk te laten opgroeien, voor zover dat mogelijk is. Daarom zien ze ook af van een koninklijke aanspreektitel voor de kleine royal.

Op die aanpak komt kritiek. Bij de doopsels van de drie kinderen van prins William en Kate Middleton mocht de pers vooraf beelden maken van de genodigden, maar die kinderen zitten ook hoger in de lijn voor de troonopvolging. Anderzijds, Meghan en Harry leven eveneens van Brits belastinggeld, stelt The Daily Telegraph: ‘Meghan kan geen privacy eisen voor baby Archie, terwijl ze wel het Britse volk vraagt om de lifestyle van haar gezin te bekostigen.’ The Sunday Times liet koninklijke biograaf Penny Junor aan het woord: ‘Ofwel zijn ze helemaal privé, en betalen ze voor hun eigen huis en verdwijnen ze helemaal uit het publieke oog, ofwel spelen ze het spel zoals het gespeeld moet worden.’

Ook een Brits parlementslid, Luke Pollard van Labour, mengt zich in het debat: ‘Als je miljoenen ponden aanvaardt - geld dat aan scholen en ziekenhuizen zou kunnen worden gespendeerd - om je luxueuze paleis te pimpen, dan moet je je toch afvragen wat het publiek daarvoor in ruil krijgt?’

Onlangs raakte bekend dat Meghan en Harry de rekening van omgerekend 2,6 miljoen euro voor de renovatie van hun woonst naar de Britse belastingbetaler hebben doorgeschoven. ‘Ze willen publiek geld voor hun levensstijl, maar zonder de publieke taken die daar dan bij horen’, zei Pollard.