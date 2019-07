Oog in oog met Banksy?

In de archieven van de tv-zender ITV News is een interview teruggevonden met een man die zegt dat hij Banksy is, ’s werelds bekendste graffitiartiest.

Het interview dateert van net voor zijn Londense doorbraaktentoonstelling Turf war, die de enigmatische artiest in 2003 hield. De man in de videobeelden verbergt zijn gelaat gedeeltelijk met een baseballpet en een T-shirt.

De reportage toont hoe een artiest een afbeelding van een insect stencilt op een muur. Je ziet hem ook werken aan een afbeelding van een baby die speelt met letterblokjes met de tekst ‘KILL MORE’. Beide werken worden aan Banksy toegeschreven.

De artiest komt ook 35 seconden aan het woord. ‘Ik ben gemaskerd omdat je moeilijk een graffitikunstenaar kunt zijn en jezelf tegelijk publiek maken’, vertelt hij.

Richard Jones, die verschillende boeken heeft uitgegeven over Banksy, noemt de beelden ‘erg ongewoon’ en ‘zeldzaam’.

Toch blijven er twijfels. De man op de beelden beantwoordt niet helemaal aan de beschrijving die Guardian-journalist Simon Hattenstone gaf bij een interview uit 2003. ‘Banksy is blank, slordig gekleed, heeft een zilveren tand, zilveren ketting en dito oorbel. Hij lijkt op een kruising tussen Jimmy Nail en Mike Skinner van The Streets.’

De vertegenwoordigers van Banksy reageerden donderdag koel: ‘Geen commentaar. Zo krijgen we er veel te zien’.