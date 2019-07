Regulator hakt in telecomtarieven

Alternatieve telecombedrijven die de netwerken van groten zoals Telenet gebruiken, zullen daar voortaan minder voor moeten betalen. De telecomregulator BIPT wil zo de concurrentie op de telecommarkt aanzwengelen.

Hoeveel moeten alternatieve telecomaanbieders aan de grote jongens betalen om hun netwerken te gebruiken? Als het van telecomregulator BIPT en de mediaregulatoren afhangt, wordt dat een pak minder. Ze publiceerden gisterenavond hun langverwachte herziening van de groothandelstarieven. En die hakken er goed in. Dat moet de concurrentie aanzwengelen en de consument dus ten goede komen.

De tarieven zijn een hot topic in telecomland. Zo gebruikt Orange het netwerk van Telenet om digitale televisie en vast breedbandinternet aan te bieden. Maar de ceo van Orange, Michael Trabbia, liet al verschillende keren verstaan dat de prijzen die het daarvoor aan Telenet moet betalen te hoog liggen om er nog winst mee te maken. En onlangs nog stelde Bart de Groote, ceo van Mobile Vikings, in De Standaard dat zijn bedrijf graag vast internet en tele­visie wil aanbieden, maar dat de huidige prijzen dat niet toelaten.

Bijna halvering

De nieuwe prijzen moeten aan die verzuchtingen tegemoetkomen. In zijn communicatie geeft het BIPT twee voorbeelden van fictieve alternatieve operatoren. Vandaag betalen zij aan Telenet maandelijks 20,29 euro per klant die zij via hun netwerken bedienen. Volgens de nieuwe tarieven zou dat slechts 12,61 euro en 13,12 euro zijn. De exacte prijs is afhankelijk van het aantal klanten, het concrete productaanbod en het dataverbruik van de klanten op piekuren.

‘Het zijn veel scherpere prijzen, dat klopt’, zegt Jimmy Smedts, woordvoerder van het BIPT. Voor een speler als Orange zal de prijs allicht iets hoger liggen, omdat het al een grotere klanten­basis heeft, ‘maar het zal zeker lager zijn dan wat het vandaag betaalt’. De exacte tarieven mag het BIPT niet meedelen, omdat die confidentieel zijn. Daarom geeft het alleen fictieve voorbeelden. ‘Wij denken dat dit de concurrentie zal aanscherpen’, zegt hij nog. ‘En dat er hierdoor nieuwe spelers op de markt kunnen komen.’

Bij Orange, dat de nieuwe tarieven ook vrijdagavond pas ontving, moesten ze de cijfers nog analyseren en werkten ze aan een officiële reactie. Die was vrijdag nog niet klaar.

Beroep

Normaliter gaan de nieuwe tarieven begin volgend jaar in. Operatoren kunnen de komende twee maanden beroep aantekenen, maar dat werkt niet opschortend. Telenet kon nog niet zeggen of het protest zal aantekenen. ‘We gaan het document de komende weken in detail bestuderen’, stelt woordvoerster Isabelle Geeraerts, die verder niet wenste te reageren.