David Goffin schittert opnieuw op Wimbledon en schakelt Medvedev uit na zware vijfsetter

David Goffin is er vrijdagavond in geslaagd om zich te kwalificeren voor de achtste finales van Wimbledon. Onze landgenoot (ATP 23) schakelde de tien plaatsen hoger gerangschikte Rus Daniil Medvedev (ATP 13) uit na vijf zware sets: 6-4, 2-6, 6-3, 3-6 en 5-7.

Na zijn twee glanspartijen kreeg David Goffin vrijdag zijn eerste grote test op het heilige gras van Wimbledon. Met de 23-jarige Daniil Medvedev stond de nummer dertien op de wereldranglijst en één van de rijzende sterren van het mannentennis aan de overkant van het net.

Op de Australian Open van dit jaar kon Goffin weinig inbrengen tegen Medvedev (6-2, 7-6, 6-3), maar op Wimbledon liet de 28-jarige Luikenaar niet zo makkelijk over zich heenlopen. Een felbevochten eerste set ging nog met 6-4 naar Medvedev, maar in de tweede set trok onze landgenoot het laken resoluut naar zich toe: 2-6.

Foto: BELGA

Goffin ging in set drie aanvankelijk door op zijn elan toen hij in het derde game door de opslag van Medvedev brak. Hij kon die break echter niet verzilveren en gaf zijn twee opeenvolgende opslagspelletjes prijs. Voor hij het goed en wel besefte pakte zijn Russische opponent de derde set.

Maar een strijdvaardige Goffin zette fraaie rally’s tegenover het opslaggeweld van Medvedev. Onze landgenoot had aan één breakpunt genoeg om de vierde set met 6-3 binnen te halen: efficiëntie, heet dat.

Foto: EPA-EFE

De allesbeslissende vijfde set draaide uit op een echte thriller. Goffin keek al snel tegen een schijnbaar fatale 4-1-achterstand aan, maar bleef met de rug tegen de muur ijzig kalm. Van 4-1 ging het naar 4-4. Goffin schreeuwde het uit en balde de vuist. Aan de overkant kreeg Medvedev het op zijn heupen. Luidop vloeken, foeteren tegen de umpire en de frustratie letterlijk van zich afslaan met de racket. Goffin buitte zijn ervaring en koelbloedigheid uit en liet de onstuimige Medvedev in de fout gaan. Bij 5-5 verzilverde Goffin zijn derde breakpunt. De Luikenaar mocht het vervolgens afmaken op zijn eigen opslag, maar dat ging minder vlot dan gehoopt. Medvedev dwong een breakpunt af, dat met het nodige geluk werd afgeslagen. Na de meest spectaculaire rally van de match kreeg Goffin een matchpunt. Dat liet hij niet meer liggen.

Goffin is helemaal terug

Na een bijzonder moeilijk jaar staat David Goffin opnieuw helemaal tussen de grote jongens. Onze landgenoot was op een jaar tijd van de negende plaats op de wereldranglijst afgegleden naar de 33e plaats. Dankzij een finaleplaats in Halle (verlies tegen Federer) steeg hij naar de 23e plaats en aangezien hij op Wimbledon geen punten te verdedigen heeft - hij verloor vorig jaar in de eerste ronde - duikt hij over twee weken opnieuw de top-20 binnen. Hoe groot de sprong op de ranking zal zijn hangt af van het vervolg van zijn toernooi. In de achtste finales wacht met de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37) alvast een relatief haalbare kaart. De beste prestatie van Goffin was in 2015 en 2016 een plaats in de achtste finales. Die evenaart hij deze editie dus.

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE