De Wever naar burgemeesterscongres in Colombia

Van vandaag tot volgend weekend trekt de Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever, die ook de onderhandelingen voor een Vlaamse regering leidt, naar het Zuid-Amerikaanse Colombia.

Het bezoek verandert weinig aan de Vlaamse formatie, aangezien die hoe dan ook stilligt. De N-VA verzekert dat partijgenoten verder kunnen werken aan de teksten.

Eerst gaat De Wever naar de hoofdstad Bogota en de havenstad Cartagena, voor bezoeken aan Belgische bedrijven zoals Deme en Katoennatie. In Bogota ontmoet hij ook mensen van het lokale ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

De voornaamste afspraak heeft De Wever in Medellin, ooit thuishaven van de drugsbaron Pablo Escobar en lang een spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Van woensdag tot vrijdag organiseert de stad de World Cities Summit, een internationaal congres over bestuur en duurzame ontwikkeling in steden, met de deelname van 73 burgemeesters uit de hele wereld.

De strijd tegen drugs staat niet op de agenda in Medellin, wel stadsontwikkeling. Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, neemt De Wever deel aan een panelgesprek over het ‘versterken van maatschappelijk en institutioneel vertrouwen’ met onder meer de burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

De Wever zal er onder meer spreken over ‘De Grote Verbinding’, de titel van het bestuursakkoord dat De Wever met de SP.A en Open VLD afsloot en ook de verzamelnaam voor alle grote mobiliteits- en leefbaarheidswerken van de komende jaren in Antwerpen. Hij zal het onder meer hebben over de plannen voor de overkapping van de Antwerpse Ring.