Mensensmokkelaars veroordeeld voor uitbuiten honderden Polen in ‘grootse proces moderne slavernij ooit’

Een Britse rechtbank heeft vrijdag acht mensensmokkelaars veroordeeld voor het uitbuiten van honderden Polen. Volgens de autoriteiten gaat het om het grootste proces rond moderne slavernij ooit in Europa.

De eveneens Poolse mensensmokkelaars lokten hun slachtoffers naar het Verenigd Koninkrijk met valse beloftes als goedbetaalde jobs en gratis huisvesting, enkel en alleen maar om hen zo goed als onbetaalde dwangarbeid te laten verrichten. Wie probeerde te ontsnappen, werd aangevallen of bedreigd.

Een rechtbank in Birmingham veroordeelde drie leiders van het netwerk wegens het opleggen van dwangarbeid, witwassen en mensensmokkel, zo maakten aanklagers vrijdag bekend. Vijf medeplichtigen werden eerder dit jaar al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Ze kregen straffen tussen drie en elf jaar cel.

‘Dit is de grootste rechtszaak over moderne slavernij die ooit gehouden werd in het Verenigd Koninkrijk, en misschien zelfs in Europa’, zegt aanklager Mark Paul in een verklaring. ‘De omvang van deze zaak is echt duizelingwekkend. Ddoor kwetsbare leden van de Poolse gemeenschap uit te buiten maakten de daders miljoenen pond winst en leefden ze in een weelderige luxe.’

Wanhopige slachtoffers

Veel van de slachtoffers vielen ten prooi aan de mensensmokkelaars omdat ze wanhopig op zoek waren naar werk, dakloos waren of kampten met een drugsverslaving. Ze moesten zien te overleven in mensonwaardige omstandigheden en ontvingen omgerekend amper tien euro per week.

De politie startte een onderzoek nadat een lokale vrijwilligersorganisatie had gemeld dat ze plots een influx van Polen over de vloer kregen bij voedselbedelingen. Uiteindelijk dienden 88 slachtoffers een klacht in, maar volgens de aanklagers maakte de bende minstens 300 slachtoffers.