Canyon SRAM wint ploegentijdrit, Niewiadoma pakt de eerste roze trui

Canyon SRAM Racing heeft de ploegentijdrit van de Giro Rosa (World Tour) gewonnen. Het Duitse team legde het parcours van 18 km, van Cassano Spinola naar Castellania, af in 31:41, 24 seconden sneller dan het Deense Bigla Pro Cyclingen en 45 tellen dan het Nederlandse CCC-Liv. Katarzyna Niewiadoma ging als eerste over de finish en is eerste leidster.

De ploeg van titelverdediger Annemiek van Vleuten finishte als vierde, op 53 seconden. De ploegentijdrit was niet lang, maar bevatte wel twee pittige hellingen in Italië, geen voer voor hardrijders dus, er moest verstandig omgesprongen worden met de krachten. Het was Bigla dat een eerste richttijd neerzette met 32:05.

Nog heel wat teams moesten daarna aan de bak, maar zij beten de tanden stuk op de chrono van het team van Cecilie Uttrup Ludwig. Pas toen wereldkampioen ploegentijdrit Canyon SRAM Racing aan zijn tijdrit begon, bleek al snel dat zij beter zouden doen. De rensters doken 24 seconden onder de chrono en namen plaats op de hotseats. Andere ploegen, in strijd voor het klassement zoals het Trek-Segafredo van Elisa Longo Borghini, moesten al 1:07 prijsgeven. Ook Boels-Dolmans met Anna Van der Breggen keek na deze chrono al tegen een achterstand aan van 1:04. Mitchelton-Scott met Annemiek van Vleuten, en Amanda Spratt bleef met 53 seconden net onder de minuut.