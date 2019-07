Hoe de bromance met Vlaams Belang ook binnen de N-VA tot spanning leidt, Charles Michel het moest afleggen tegen een artikel over belastingen op schenkingen, en waarom stappentellers niet helpen om af te vallen

In Europa heffen ze een Belg op het schild omdat Belgische politici als geen ander de kunst van het compromis beheersen. Daar moeten wij Belgen toch eens groen mee lachen. Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Vlaams uitstel sust twijfels bij N-VA

Een gok is het genoemd, een gijzeling, een staking en een blokkering, of welwillender een pauze en een schorsing. Maar waarom schorst Bart De Wever de Vlaamse regeringsformatie? Omdat de partij deze keer echt niet weet waar het federaal naartoe moet. En omdat de bromance met Vlaams Belang ook binnenskamers tot oplopende discussies leidt.

2.

Een cadeau van zes miljard

Voor het eerst in de geschiedenis gaat de langetermijnrente in België onder nul. Prachtig nieuws voor de overheid en de belastingbetaler. Slecht nieuws voor de spaarder die aan de overheid geld leent.

3.

De Brusselse triomf van Emmanuel Macron

Zijn liberale Franstalige vriend Charles Michel wordt president, de Française Christine Lagarde zit de ECB voor, die dekselse Manfred Weber is opzijgeschoven en hijzelf lanceerde zelf de naam van Ursula von der Leyen. Geen wonder dat Emmanuel Macron het resultaat van de benoemingscarrousel aan de top van de EU ‘extrêmement positif’ noemt.

4.

Schenken zal nooit meer hetzelfde zijn

Op de dag waarop Charles Michel op het schild werd gehesen als president van Europa, kon één artikel de abonnees van De Standaard nog meer boeien: deze uitleg over hoe u legaal een stokje steekt voor de indexatie van schenkingen. Het geeft aan hoe wij Vlamingen over belastingen voelen en hoe groot het fortuin is dat overgeërfd wordt.

5.

Deze reconstructie van de Europese top illustreert hoe Merkels macht tanende is

De chaos op de Europese top over de verdeling van de functies was voor een groot deel te wijten aan Angela Merkel. Wat bezielde haar om Manfred Weber zomaar op te geven? Uiteindelijk is ze met Von der Leyen nog goed weggekomen, maar deze reconstructie spreekt boekdelen over de tanende macht van de Duitse bondskanselier. Europacorrespondent Bart Beirlant schreef ze tussen twee hazenslaapjes door.

6.

Wij vermijden de processierups, terwijl deze man ze net opzoekt

Het is een boerenjaar voor de processierups. En dus ook voor de bestrijders van de rups. Die moeten doen alsof de haartjes niet branden. Zoals eigenlijk iedereen die met de brandhaartjes in contact komt.

7.

‘Geen files in de vakantie? Die tijd is voorbij’

Recordfiles met urenlang aanschuiven rond Brussel, Antwerpen en Gent en dat tijdens de eerste week van de vakantie.

<

8.

‘Wij Europeanen maken de handen niet vuil’

In Nederland steunde de liberale VVD, partij van premier Mark Rutte, een oproep om te bespreken dat het strafbaar wordt om migranten op zee te redden. Matteo Salvini is zeker de brutaalste pleitbezorger van een hard migratiebeleid. Maar velen volgen.

9.

Hoe zat dat nu ook alweer met het nut van stappentellers?

Onderzoekers hebben 400 courante medische handelingen opgelijst die de toets van de kritiek niet doorstaan.

10.

‘Bij elke foto word je nieuwsgieriger en hongerig naar meer’

Eenzaamheid, verlangen, seks, nog meer eenzaamheid. In een immens decor zijn de personages van de voorstelling Beginners van Theater Malpertuis vastgelopen in hun begraven dromen. De Standaard-fotograaf Fred Debrock legde de productie vast en is nu met zijn fotoreeks genomineerd voor de tweejaarlijkse Theaterfotografie Prijs.

11.

Beklijvend wrede willekeur in de tuchtschool voor blanke en zwarte jongens

Als u voor de vakantie nog op zoek bent naar een roman die aan het vel zal kleven: recensente Kathy Mathys is lyrisch over De jongens van Nickel, de nieuwe roman van Colson Whitehead, auteur van het veelgelauwerde De ondergrondse spoorweg. ‘Verontwaardiging ritselde door mijn lijf bij het lezen van dit krachtige boek’, noteert Kathy.

12.

'Stranger things' is terug met groteske terreur en geweldige fun

En voor wie wil bingewatchen is de cultreeks Stranger things na een flodderig tweede seizoen toe aan zijn derde seizoen. Dat zit weer snor, vindt chef opinie Hans Cottyn. Stranger things pendelt tussen de banale, soapy wissewasjes van ontluikende of uitgebloeide personages en de groteske terreur van een creatuur zonder grenzen.