PS en Ecolo zoeken steun voor minderheidsregering bij parlementsleden

PS en Ecolo hebben de documenten met hun visie voor Wallonië en de Franse Gemeenschap naar alle Waalse parlementsleden gestuurd. De twee partijen hebben samen geen meerderheid en zoeken nu steun voor een minderheidsregering.

De grote focus in de teksten ligt op wat de partijen 'l'urgence écologique et l'urgence sociale' noemen, de ecologische en sociale noodsituatie. PS en Ecolo spraken de voorbije week met meer dan 100 vertegenwoordigers van de 'société civile' op basis van de hoofdlijnen van een toekomstig akkoord die ze samen hadden afgebakend. In de documenten die ze nu hebben uitgestuurd, hebben ze de verzuchtingen van hun gesprekspartners verwerkt.

De twee teksten werden gestuurd naar de 75 leden van het Waals parlement en de 94 leden van het parlement van de Franse gemeenschap. PS-voorzitter Elio Di Rupo en Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet hopen op die manier parlementsleden van andere partijen te overtuigen om hun project te steunen. Tegen dinsdag worden de antwoorden verwacht.

Weldra meer.