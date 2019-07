Driejarige Myka wordt symbool voor slachtoffers van gewelddadig Filipijns drugsbeleid

De dood van de driejarige peuter Myka plaatst de Filipijnse war on drugs onder internationale druk.

‘Shit happens’, stelde Ronald dela Rosa voor de verzamelde pers. ‘We leven nu immers in een imperfecte wereld.’ Dela Rosa, voormalig politieofficier en huidig senator onder Filipijns president Duterte, leek de dood van de driejarige Myka Ulpina haast als een fait divers af te doen. De kleuter kwam afgelopen zondag om tijdens een van de vele raids die passen in Duterte’s drugsoorlog.

Volgens de politie gebruikte de vader van Myka, een vermoedelijke drugsdealer, zijn dochter als levend schild. Hij weigerde zich te laten arresteren en zou zelf het vuur geopend hebben. Myka’s moeder ontkent die versie van de feiten.

Myka lijkt intussen uit te groeien tot het symbool van de duizenden slachtoffers van Duterte's controversiële war on drugs. Critici zeggen dat zijn campagne heeft gefaald, dat hij er niet in slaagde om de grote drugsbendes ook maar een haartje te raken. Beschuldigingen over doofpotoperaties, standrechtelijke executies en valse beschuldigingen rond wapen- en drugsgebruik blijken schering en inslag. Het aantal doden door incidenten gelinkt aan drugs zou meer dan 20.000 bedragen.

Vorige maand riepen 11 VN-mensenrechtenexperts al op tot een internationaal onderzoek naar het onthutsende aantal onwettige doden en politiemoorden die Duterte niet onderzoekswaardig vindt. Hun eis naar een onderzoek zou nu formeel door verschillende VN-lidstaten worden bijgetreden. De VN-mensenrechtenraad zou volgende week over een resolutie stemmen, ingediend door Ijsland en gesteund door verschillende Europese landen.

De Filipijnse overheid liet intussen weten dat ze bereid is een dergelijk onderzoek te ondergaan. Ze voegde er echter fijntjes aan toe dat ‘hetzelfde moet gebeuren met hen die vooringenomen zijn en zich op ongeloofwaardige, tweedehandse informatie beroepen'.

Zo laat Duterte alsnog zijn spierballen rollen. Toch gelooft Jose Manuel Diokno, topadvocaat en fors tegenstander van Duterte’s repressieve aanpak, dat op een dag gerechtigheid zal geschieden. In een tweet liet hij weten te wachten op de dag van de afrekening met de gewelddadige politie. Want: ‘Dit is niet “shit” wat “happens”’, aldus Diokno. ‘Dit gebeurt wanneer de overheid gerechtigheid niet via rechtbanken maar via wapens verspreidt.’