Echtgenote Melikan Kucam aangehouden in dossier rond gesjoemel humanitaire visa

De echtgenote van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam is ook opgesloten in de gevangenis. Ze is verdachte in het dossier rond het gesjoemel met humanitaire visa.

Birsen Y., de echtgenote van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam, zit sinds deze week in de gevangenis van Antwerpen. Ze werd door de onderzoeksrechter aangehouden, zo bevestigt de afdeling Antwerpen van het parket aan de Gazet van Antwerpen.

‘Maandag verschijnt ze voor de raadkamer’, zegt parketwoordvoerster Lentle Jespers. De raadkamer zal dan beslissen of ze al dan niet aangehouden moet blijven.

Het gerecht verdenkt Melikan Kucam ervan dat hij zich heeft laten betalen om Syriërs aan een visum te helpen. Hij ontkent dat. In het onderzoek zat ook zijn zoon een tijdje in voorhechtenis. Hij is ondertussen vrij onder voorwaarden.

Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten voor kandidaten voor een humanitair visum opstelde.